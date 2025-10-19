Președintele rus Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Donald Trump o condiție-cheie pentru oprirea războiului din Ucraina: cedarea integrală a regiunii Donețk, zonă cu o importanță strategică majoră. Informația a fost publicată de The Washington Post.

Potrivit sursei citate, cererea a fost făcută în cadrul unei convorbiri telefonice dintre cei doi lideri. Putin ar fi indicat că este dispus să renunțe la părți din regiunile Zaporojie și Herson, aflate în prezent sub ocupație parțială, în schimbul controlului deplin asupra Donețkului.

În timp ce unii oficiali de la Casa Albă au catalogat propunerea drept „un progres”, un diplomat european de rang înalt a avertizat asupra implicațiilor grave ale unui astfel de acord.

„Este ca şi cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a declarat acesta, subliniind că Ucraina ar putea percepe cererea drept o capitulare mascată.

Trump, apel la încetarea violențelor

Deși nu a comentat public condiția impusă de Kremlin, Donald Trump a făcut apel la pace după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă.

Fostul președinte american a cerut ambelor tabere să „oprească crimele şi să ajungă la un acord”.

De la revendicarea Crimeei la Donețk

Cerința lui Putin marchează o schimbare față de poziția exprimată în aprilie, când liderul rus a respins o propunere americană de înghețare a conflictului pe actualele linii de front.

Atunci, Putin cerea controlul total asupra Crimeei, dar și asupra celor patru regiuni ocupate parțial: Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson.

Discuțiile dintre Putin și Trump vor continua în cadrul unui summit planificat în Ungaria, care urmează să aibă loc în următoarele săptămâni.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a confirmat vineri că a discutat cu senatorul american Marco Rubio și cu omologul său rus, Serghei Lavrov, precizând că pregătirile pentru întâlnirea SUA–Rusia sunt în curs de desfășurare.

