Ministerul de Externe(MAE) a transmis luni seară, 12 februarie, că românii care vor să plece în străinătate trebuie să citească atent condițiile de călătorie pentru țările pe care le vizitează, din cauza creșterii numărului de cazuri de îmbolnăvire cu „malarie de import”, începând cu ianuarie, potrivit libertatea.ro.



„ Specialiștii din cadrul structurilor de sănătate publică și de implementare al Regulamentului Sanitar Internațional – 2005 reiterează faptul că este de preferat ca înainte de efectuarea deplasării, cu 4-6 săptămâni, cetățenii români să se adreseze unui cabinet de vaccinări internaționale, în vederea obținerii tuturor informațiilor pentru menținerea stării de sănătate pe parcursul călătoriei în anumite zone afectate de apariţia cazurilor de malarie”, a precizat MAE.



Ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, a spus săptămâna trecută că în România se înregistrează anual între 25 şi 35 de cazuri de malarie, toate de „import” „În România nu se transmite malaria, dar consecinţele sunt serioase. În acest an, am avut deja nouă cazuri soldate cu două decese şi recomandarea este ca mai ales după întoarcerea dintr-o călătorie de acest gen, într-o ţară din regiunea tropicală sau ecuatorială, apariţia unei boli febrile indică prezentarea imediată la medicul de familie sau la cel de boli infecţioase pentru evaluarea situaţiei”, a spus ministrul, potrivit Agerpres.



Potrivit acestuia, malaria se manifestă cu febră înaltă, frisoane, simptome care pot mima o infecţie bacteriană sau virală. Malaria este o infecţie parazitară care apare în urma înţepăturii ţânţarului anofel.

Rafila, despre cazurile de malarie: “Avem în jur de 25 – 35 de cazuri anual”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că în România sunt înregistrate anual între 25 și 35 de cazuri de malarie, toate fiind cazuri de “import”. El a subliniat importanța consultării datelor de la Institutul Național de Sănătate Publică, de la Direcțiile de Sănătate Publică și de la medici specialiști înainte de călătoriile în zone tropicale și ecuatoriale, pentru a se lua măsurile necesare în prevenirea bolilor care pot apărea în țările vizitate.

“Noi avem în fiecare an undeva în jur de 25 – 35 de cazuri de malarie să îi spunem de import, pentru că persoanele se infectează în afara României. În România nu se transmite malaria, dar consecinţele sunt serioase. În acest an, am avut deja nouă cazuri soldate cu două decese şi recomandarea este ca mai ales după întoarcerea dintr-o călătorie de acest gen, într-o ţară din regiunea tropicală sau ecuatorială, apariţia unei boli febrile indică prezentarea imediată la medicul de familie sau la cel de boli infecţioase pentru evaluarea situaţiei”, a spsu Rafila, pentru Agerpres.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!