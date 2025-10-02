Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de călătorie pentru cetățenii români care intenționează să viziteze Italia în perioada 2-4 octombrie 2025.

Cele mai afectate orașe vor fi Roma, Milano și Napoli, unde sunt programate proteste și greve la nivel național.

MAE avertizează că manifestările pot genera întârzieri, modificări de program sau chiar anulări ale curselor de transport public, inclusiv cele feroviare.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că în perioada 2-4 octombrie 2025 sunt anunțate manifestări de protest și grevă la nivel național în principalele orașe italiene, în special la Roma, Milano și Napoli”, transmite instituția.

Asistență consulară pentru cetățenii români

Românii sunt sfătuiți să evite zonele aglomerate și să respecte instrucțiunile autorităților locale.

Cetățenii care au nevoie de suport pot contacta Ambasada României în Italia la următoarele numere: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), care funcționează permanent.

Pentru situații de urgență, românii pot apela consulatele din diverse regiuni:

Roma: +39 34 514 739 35

Milano: +39 36 610 814 44

Bologna: +39 32 480 351 71

Torino: +39 33 875 681 34

Trieste: +39 34 088 216 88

Bari: +39 33 460 422 99

Catania: +39 32 096 531 37

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale pentru informații actualizate: roma.mae.ro, cgroma.mae.ro, mae.ro.

