De către

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Grecia, unde miercuri, 1 octombrie, este programată o grevă generală de 24 de ore, la nivel național.

Pe durata protestului din Grecia, se vor înregistra perturbări majore în transportul rutier, feroviar, maritim și aerian.

Românii care se află sau intenționează să călătorească în Grecia sunt sfătuiți să consulte site-urile companiilor de transport pentru informații privind întârzieri sau anulări. În cazul curselor aeriene, MAE recomandă menținerea legăturii cu operatorii și agențiile de turism.

Pe lângă transport, grevele vor afecta și alte sectoare-cheie, precum sănătatea, învățământul și serviciile publice.

Asistență consulară pentru români

Cetățenii români pot solicita sprijin la Ambasada României la Atena (+302106728875; +302106728879) și la Consulatul General al României la Salonic (+302310340088). Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, disponibil non-stop.

Pentru urgențe, sunt disponibile numerele de telefon: +306978996222 (Atena) și +306946049076 (Salonic).

Recomandările MAE

MAE îndeamnă românii să consulte periodic paginile oficiale mae.ro, atena.mae.ro și salonic.mae.ro, precum și aplicația digitală „mAIGreece”, disponibilă și în limba română, pentru informații actualizate privind situația din Grecia.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.