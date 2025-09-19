Macron: „Recunoașterea statului palestinian este esențială pentru izolarea Hamas”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că recunoașterea unui stat palestinian reprezintă o condiție necesară pentru combaterea Hamas și pentru relansarea unui proces real de pace în Orientul Mijlociu. Declarația vine ca răspuns la criticile Secretarului de Stat american Marco Rubio, care a catalogat inițiativa drept „imprudentă”.

Macron urmează să oficializeze decizia Franței în cadrul Adunării Generale a ONU de săptămâna viitoare la New York, plasând Parisul într-o poziție divergentă față de Statele Unite, care se opun recunoașterii statalității palestiniene.

Obiectivul Hamas nu este crearea unui stat palestinian, ci distrugerea Israelului și uciderea unui număr cât mai mare de israelieni. Dacă vrem să punem capăt acestui război și să izolăm Hamas, atunci procesul de recunoaștere și planul de pace asociat sunt o precondiție, a afirmat liderul francez într-un interviu acordat emisiunii Face the Nation de la CBS News.

Decizia Franței are loc pe fondul creșterii presiunii internaționale asupra Israelului și a frustrărilor legate de războiul din Gaza. Rubio a criticat inițiativa încă din iulie, susținând că recunoașterea „servește propagandei Hamas și subminează pacea”. Macron a respins afirmația, spunând că termenul „imprudent” este „exagerat”.

Tot mai mulți aliați occidentali, printre care Regatul Unit și Canada, au anunțat recent că intenționează să urmeze exemplul Franței și să recunoască oficial statul palestinian.

