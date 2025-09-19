Președintele american Donald Trump a blocat un pachet de ajutor militar destinat Taiwanului, în valoare de 400 de milioane de dolari, potrivit The Washington Post.

Măsura survine în timp ce administrația de la Washington încearcă să negocieze un acord comercial și un posibil summit cu președintele chinez Xi Jinping.

Surse citate de publicație afirmă că ajutorul suspendat urma să includă muniție și drone autonome, cu livrări planificate pentru vara lui 2026.

Casa Albă a transmis însă că nu s-a luat încă o decizie finală privind furnizarea armamentului.

Divergențe în interiorul administrației

Unii oficiali americani au susținut că Taiwanul ar trebui să achiziționeze armament direct de la SUA, în loc să beneficieze de programe de ajutor militar.

Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului său și a avertizat în repetate rânduri că este pregătit să recurgă la forță pentru a obține controlul asupra insulei.

Un raport Bloomberg din 2024 estima că un eventual atac chinez asupra Taiwanului ar putea provoca pierderi echivalente cu 10% din PIB-ul global, generând o confruntare militară directă între China și Statele Unite.

