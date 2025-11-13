Luka Dončić, reacție după concedierea fostului său manager de la Dallas

La doar nouă luni după ce a decis transferul lui Luka Dončić, conducerea echipei Dallas Mavericks l-a concediat pe managerul general Nico Harrison, marcând astfel sfârșitul unei ere tensionate pentru franciză. Fostul star al echipei, în prezent jucător la Los Angeles Lakers, a vorbit joi pentru prima dată despre despărțirea de Harrison și despre sentimentele sale față de orașul în care a devenit o legendă NBA.

Orașul Dallas, jucătorii, fanii – toți vor avea mereu un loc special în inima mea. Am crezut că voi rămâne acolo pentru totdeauna. Nu a fost așa, dar Dallas va fi mereu acasă pentru mine. Acum sunt concentrat pe Lakers, încerc să merg mai departe. Dar o parte din mine va rămâne acolo, întotdeauna, a declarat Dončić.

De la transferul la Los Angeles, Dončić traversează o formă extraordinară. În cele șapte meciuri disputate în acest sezon, el are o medie de 37,1 puncte, la care adaugă 9,4 recuperări și 9,1 pase decisive pe meci – cifre care îl plasează din nou printre favoriții la titlul de MVP. Presa americană a remarcat și transformarea sa fizică spectaculoasă: jucătorul ar fi pierdut peste 14 kilograme (31 de livre) în timpul verii, lucru ce i-a îmbunătățit vizibil condiția.

CITEȘTE ȘI – Etapă de coșmar pentru echipele românești în FIBA Europe Cup! Trei înfrângeri usturătoare, două la diferențe uriașe

Performanțele sale i-au ajutat pe Lakers, care joacă fără LeBron James, să obțină un start solid de sezon, cu un bilanț de 8 victorii și 4 înfrângeri. În schimb, Mavericks, rămași fără liderul lor, se confruntă cu un început dificil: 3 victorii și 9 înfrângeri, într-un sezon deja marcat de accidentări.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.