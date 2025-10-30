Etapă de coșmar pentru echipele românești în FIBA Europe Cup! Trei înfrângeri usturătoare, două la diferențe uriașe

Toate cele trei formații românești din competiția continentală au pierdut în etapa a 3-a, iar două dintre ele au cedat la peste 25 de puncte diferență.

Echipele românești participante în FIBA Europe Cup au avut o etapă de coșmar. În runda a treia a fazei grupelor, disputată miercuri, 29 octombrie, CSM CSU Oradea, CSM Corona Brașov și CS Vâlcea 1924 au pierdut meciurile disputate, două dintre ele la scoruri categorice.

Competiția, aflată pe al patrulea nivel european după EuroLeague, EuroCup și Basketball Champions League, s-a dovedit mult peste nivelul arătat de reprezentantele României în această etapă.

CSM Oradea, prima înfrângere din sezonul continental

După două victorii consecutive, CSM CSU Oradea a suferit primul eșec al stagiunii europene, fiind învinsă în Turcia de Aliaga Petkimspor, scor 84-73.

Bihorenii, afectați de numeroase absențe, au fost nevoiți să improvizeze. Antrenorul Cristian Achim avertizase înainte de meci că echipa sa va trebui „să păcălească baschetul” pentru a face față gazdelor.

Turcii au condus aproape tot meciul, ajungând la un avantaj maxim de 17 puncte. Orădenii au avut o revenire scurtă în sfertul al treilea, dar gazdele au gestionat perfect finalul.

Liderii echipei din Turcia au fost Yannick Franke (24p, 4 rec, 3 pase) și Martynas Sajus (17p), în timp ce pentru Oradea s-au remarcat Kris Richard (17p, 5 pase), Khalif Young (15p, 7 rec) și Bandja Sy (12p, 6 rec).

Brașovenii, dominați clar în Cipru

Tot în grupa C, CSM Corona Brașov a cedat categoric pe terenul celor de la AEK Larnaca, scor 68-93, după un meci în care gazdele au fost net superioare în ultimele trei sferturi.

Deși primul act a fost echilibrat, echipa cipriotă a preluat rapid controlul în sfertul al doilea și nu a mai cedat inițiativa. În partea a doua, diferența s-a mărit constant, Brașovul reușind doar 10 puncte în ultimul sfert.

Cei mai buni oameni ai gazdelor au fost Talon Cooper (20p, 6 pase), Jayveous McKinnis (18p, 10 rec) și Taveion Hollingsworth (15p, 7 rec). Pentru Corona, s-au evidențiat Tyrell Johnson (16p, 7 rec) și Selim Fofana (10p).

Vâlcea, învinsă la scor de neprezentare acasă

Cea mai dureroasă înfrângere a serii a fost cea a celor de la CS Vâlcea 1924, care au pierdut în Sala „Traian” cu un neverosimil 61-102 în fața lui Sporting Lisabona.

Portughezii au dominat absolut fiecare secvență a meciului, marcând peste 100 de puncte și transformând partida într-o lecție de baschet ofensiv.

Liderul oaspeților a fost Stephan Swenson, autor a 30 de puncte în doar 22 de minute. În tabăra gazdelor, lipsurile de lot și absența noilor transferuri s-au resimțit clar, cei mai buni fiind Deandre Pinckney (14p, 5 rec) și Lucas Tohătan (11p, 5 pase).

Contrast total: Rapid, victorie în EuroCup Women

Într-o zi sumbră pentru echipele masculine, baschetul feminin românesc a oferit o rază de speranță. CS Rapid București a obținut a treia victorie consecutivă în EuroCup Women, scor 71-61 cu Piestanske Cajky (Slovacia).

De asemenea, Sepsi Sfântu Gheorghe, cealaltă reprezentantă a României în competiție, joacă astăzi, 30 octombrie, cu Kangoeroes Mechelen (Belgia), într-un duel important pentru calificarea în faza următoare.

Pentru echipele masculine românești, etapa a 3-a din FIBA Europe Cup rămâne una de uitat: trei înfrângeri în tot atâtea meciuri, două dintre ele la diferențe uriașe, care confirmă dificultatea de a concura la nivel european în actualul sezon.

