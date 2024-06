Luiza Pozniak, femeia de origine română care s-a înrolat în armata americană

Luiza Pozniak, femeie de origine română, a visat dintotdeauna la o viață în Statele Unite ale Americii. Și se pare că este și adevărat: visele devin realitate. În urmă cu ceva timp, Luiza s-a înrolat în armata americană.

Crescută într-un mic oraș rural din sudul României, în apropierea Munților Carpați, sergentul Luiza Pozniak a visat întotdeauna să trăiască și să lucreze în Statele Unite. Dragostea ei pentru SUA a început în 2007, când a sosit în Wildwood, New Jersey, cu o viză de student J1. S-a întors pentru scurt timp în România, dar a găsit drumul înapoi în Statele Unite în 2008, notează presa internațională despre ea.

În România, lucram și călătoream în timpul vacanțelor de vară. Atunci am decis să mă înscriu în programul ‘Work and Travel’. A fost grozav când am ajuns în SUA, dar după 3 luni încă mă gândeam dacă este o idee bună să rămân sau nu. Atunci mi-am prelungit viza și nu m-am mai uitat înapoi a declarat Luiza.

În 2009, Pozniak și-a făcut bagajele și s-a mutat în vestul țării, în Arizona, unde a lucrat ca ospătăriță la un mare hotel de vacanță din Tucson.

Foto – US Army / Luiza Pozniak / SUA

Nu-mi place vremea rece, așa că Tucson a fost locul perfect pentru mine. Tucson nu este un oraș cu adevărat mare, dar toți cei pe care i-am întâlnit acolo au fost extrem de amabili și primitori. După câțiva ani în care am locuit și am lucrat ca ospătăriță în Arizona, a venit timpul să mă întorc la școală, deoarece știam că nu pot fi ospătăriță pentru tot restul vieții mele, a adăugat Pozniak.

Foto – US Army / Luiza Pozniak / SUA

După ce a fost chelneriță în Tucson timp de câțiva ani, Pozniak a decis să urmeze o carieră în tehnologia laboratorului dentar și s-a înscris la cursuri la Pima Community College din Tucson.

În ultimul meu an de școală, am primit o ofertă de muncă ca tehnician de laborator dentar, dar beneficiile nu erau prea mari din cauza faptului că era un cabinet mic. Drept urmare, din păcate, a trebuit să îmi păstrez slujba de chelneriță la stațiune și să solicit asigurarea de sănătate prin intermediul angajatorului meu. Lucram 7 zile pe săptămână și știam că trebuie să îmi schimb programul agitat. S-a întâmplat ca unul dintre colegii mei de clasă de la laboratorul dentar să lucreze în Forțele Aeriene și mi-a dat ideea de a mă înrola în armată. După ce am vorbit cu recrutori pentru Marina, Armata și Forțele Aeriene, am decis să mă înrolez în armată în 2016, a completat Luiza.

Înrolarea în armată ca tehnician de laborator dentar a dat roade pentru Pozniak.

Înrolându-mă în armată la vârsta de 31 de ani și având deja creditele școlare necesare, a trebuit doar să particip la antrenamentul de bază la Ft. Jackson și apoi am mers direct la serviciu. Am putut să sar peste Antrenamentul individual avansat (AIT), însă am ajuns să fiu nevoită să îmi îndeplinesc sarcinile de laborator dentar timp de un an înainte de a primi identificatorul de competențe suplimentare. Concluzia este că am ales această specialitate pentru că îmi place foarte mult să fiu tehnician de laborator dentar și este pasiunea mea, a mai spus aceasta.

Pentru mulți tineri adulți, înrolarea în armata americană le oferă ocazia de a deveni parte dintr-o echipă mare, cu mult peste ce își imaginează.

Foto – US Army

Îmi place camaraderia din armată. Ne facem frați și surori peste tot pe unde mergem, iar ei devin familiile noastre pe viață. Doi dintre cei mai buni prieteni ai mei au plecat din armată, dar suntem la fel de apropiați ca atunci când eram cantonați împreună, a mai spus Luiza.

Din noiembrie 2022, Pozniak a servit ca subofițer de operațiuni curente pentru Comandamentul de sănătate dentară din Europa. Înainte de aceasta, ea a servit în diverse misiuni stomatologice în Republica Coreea, Ft. Cavazos și Ft. Liberty.

După ce mă voi retrage din armată, intenționez să lucrez ca tehnician de laborator dentar civil. Sunt o persoană foarte activă și știu că, după terminarea armatei, voi avea în continuare nevoie de ceva care să mă țină ocupată. Îmi place foarte mult ce fac, iar meseria de tehnician de laborator dentar este cea perfectă pentru mine, a conchis Luiza.

