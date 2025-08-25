Louis Munteanu s-a rupt de CFR Cluj! Cristi Balaj: „Copilul este dezinformat”

Atacantul de 23 de ani a refuzat să mai participe la antrenamente după înfrângerea cu Hacken și a părăsit echipa.

Situația lui Louis Munteanu la CFR Cluj devine tot mai tensionată. Revenit în țară alături de echipă după eșecul dureros din Suedia, 2-7 cu Hacken, atacantul de 23 de ani a refuzat să se mai prezinte la antrenamente și nu a făcut parte din lotul pentru meciul cu Oțelul Galați, pierdut de ardeleni cu 1-4. Din informațiile apărute, jucătorul a părăsit complet echipa și nu s-a prezentat nici la ședința de pregătire programată astăzi.

Cristi Balaj, președintele clubului, s-a arătat dezamăgit de atitudinea lui Munteanu și consideră că acesta este influențat de sfaturi greșite.

„Nu mai vreau să discut subiectul, pentru că este o situație delicată și nu ajută pe nimeni. O spune Balaj, cel care l-a apărat, l-a sprijinit, care s-a luptat pentru el. Din punctul meu de vedere, totul este greșit. Nu ascund faptul că am vorbit cu el, cred că este sfătuit greșit și are clar nevoie de sprijin. Are nevoie să creadă într-o persoană care îi vrea binele. Lucrurile pot fi reparate foarte ușor, dar, din punctul meu de vedere, orice aș spune… nu vreau să ajung să mint, prefer să nu spun nimic”, a declarat oficialul.

Balaj: „Copilul este dezinformat”

Președintele lui CFR a explicat că în jurul atacantului au apărut informații distorsionate și că mass-media a alimentat neînțelegerile.

„S-au aflat anumite lucruri în mass-media din interior și m-a deranjat foarte tare. Eu l-am sprijinit, eu l-am îndrumat. Știa realitatea de la noi, iar în momentul în care apleci urechea și crezi că tot ce zboară se mănâncă, automat poți să ai anumite supărări sau să fii deranjat. Adevărul este unul singur, și nu înseamnă că este cel pe care i-l spun unii care au un anumit interes față de el. Din punctul meu de vedere, copilul este dezinformat”, a mai spus Balaj.

Totodată, conducerea CFR-ului afirmă că nu există în prezent nicio ofertă concretă pentru transferul lui Munteanu, în ciuda zvonurilor apărute.

„În acest moment nu există o ofertă concretă, scrisă. Eu știu ce povestesc unii, alții? Pot să controlez asta?”, a încheiat președintele clujenilor.

