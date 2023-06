Locurile de muncă pe care AI nu le va putea înlocui (încă)

Inteligența artificială este din ce în ce mai folosită. Iar speculațiile cum că ar putea înlocui locurile de muncă se întețesc. Cu toate acestea, există câteva joburi pe care AI nu le va putea înlocui… cel puțin pentru moment.

Un raport din martie 2023 al Goldman Sachs a estimat că inteligența artificială capabilă să genereze conținut ar putea face un sfert din toată munca efectuată în prezent de oameni. La nivelul Uniunii Europene și al SUA, mai notează raportul, 300 de milioane de locuri de muncă ar putea dispărea din cauza automatizării. Iar acest lucru ar putea fi cumplit, spune Martin Ford, autorul cărții “Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything.”, scrie BBC.

“Nu este vorba doar de faptul că acest lucru s-ar întâmpla doar cu indivizi, ci ar putea fi destul de sistemic”, spune el. “S-ar putea întâmpla la o mulțime de oameni, potențial destul de brusc, potențial toți în același timp. Iar acest lucru are implicații nu doar pentru acele persoane, ci și pentru întreaga economie.”

Din fericire, nu sunt numai vești proaste. Experțiispun că încă mai există lucruri de care AI nu este capabilă să le îndeplinească – sarcini care implică calități clar umane, cum ar fi inteligența emoțională și gândirea ieșită din comun.

“Cred că, în general, există trei categorii care vor fi relativ izolate în viitorul apropiat”, spune Ford. “Prima ar fi locurile de muncă care sunt cu adevărat creative: nu faci o muncă bazată pe formule sau doar rearanjezi lucruri, vii cu adevărat cu idei noi și construiești ceva nou.”

Asta nu înseamnă neapărat că toate locurile de muncă considerate “creative” sunt sigure. De fapt, lucruri precum designul grafic și arta vizuală ar putea fi printre primele care vor dispărea; algoritmii de bază pot direcționa un robot să analizeze milioane de imagini, permițând AI să stăpânească instantaneu estetica. Dar există o oarecare siguranță în alte tipuri de creativitate, spune Ford: “în știință, și în medicină și în drept… oameni a căror sarcină este să vină cu o nouă strategie juridică sau de afaceri. Cred că acolo va continua să existe un loc de muncă pentru ființele umane”.

A doua categorie izolată, continuă el, este reprezentată de locurile de muncă care necesită relații interpersonale sofisticate. El menționează asistentele medicale, consultanții în afaceri și jurnaliștii de investigație. Acestea sunt locuri de muncă, spune el, “în care ai nevoie de o înțelegere foarte profundă a oamenilor. Cred că va trece mult timp până când inteligența artificială va avea capacitatea de a interacționa în moduri în care să construiască cu adevărat relații”.

Cea de-a treia zonă sigură, spune Ford, “sunt locurile de muncă care necesită într-adevăr multă mobilitate, dexteritate și capacitatea de a rezolva probleme în medii imprevizibile”. Multe locuri de muncă în domeniul comerțului – gândiți-vă la electricieni, instalatori, sudori și altele asemenea – intră sub această umbrelă. “Acestea sunt genul de locuri de muncă în care te confrunți tot timpul cu o situație nouă”, adaugă el. “Sunt probabil cele mai greu de automatizat. Pentru a automatiza astfel de locuri de muncă, ar fi nevoie de un robot SF. Ai avea nevoie de C-3PO din Războiul Stelelor.”

În timp ce oamenii vor rămâne probabil în locurile de muncă care se încadrează în aceste categorii, asta nu înseamnă că acele profesii sunt total izolate de ascensiunea IA. De fapt, spune Joanne Song McLaughlin, profesor asociat de economie a muncii la Universitatea din Buffalo, SUA, majoritatea locurilor de muncă, indiferent de industrie, au aspecte care vor fi probabil automatizate de tehnologie.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!