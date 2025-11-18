Evaluările realizate pe timpul nopții arată că incendiul de la bordul navei a fost redus semnificativ, datorită intervenției continue a echipelor ucrainene

Locuitorii din Ceatalchioi, evacuați de teama unei explozii la nava încărcată cu GPL lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, au primit, marți dimineață, permisiunea de a se întoarce în gospodării. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a anunțat că cele 231 de persoane care părăsiseră zona, fie din proprie inițiativă, fie cu sprijinul autorităților, nu mai sunt expuse unui pericol imediat.

Evaluările realizate pe timpul nopții arată că incendiul de la bordul navei a fost redus semnificativ datorită intervenției continue a echipelor ucrainene. O navă de mare tonaj a fost adusă în portul Ismail pentru a pulveriza apă asupra tancurilor încărcate cu GPL, reducând presiunea și limitând riscul unei deflagrații majore. În ciuda progreselor, pe vas arde încă un focar vizibil, asupra căruia pompierii ucraineni acționează în continuare.

ISU Tulcea a decis la ora 9.00 ridicarea ordinului de evacuare pentru Ceatalchioi, precizând că nivelul de risc în această zonă este acum considerat foarte scăzut. O parte din încărcătura de gaz s-a consumat prin ardere, iar incendiul rămas este localizat.

În schimb, pentru satul Plauru, situat mult mai aproape de locul incidentului, situația rămâne delicată. Autoritățile mențin statutul de risc ridicat și recomandă populației să rămână pregătită pentru eventuale măsuri suplimentare, în funcție de evoluția incendiului.

Reprezentanții ISU au transmis că echipele Ministerului Afacerilor Interne îi vor sprijini pe locuitorii întorși în Ceatalchioi să revină în siguranță în locuințe, monitorizând în același timp situația de la graniță.

