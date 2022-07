Locomotivele cu hidrogen. Poziția companiei Alstom

Dincolo de opiniile personale ale autorului articolului „Tun german pe banii românilor” – care într-un articol de tip editorial sunt considerate acceptate, indiferent cât de exagerate, rău-voitoare sau neargumentate ar fi – subliniez câteva inadvertențe factuale de natură să inducă opiniei publice idei complet eronate referitoare la portofoliul Alstom – o companie multinațională, prezentă în 70 de țări:

Existența unui “Prototip” pentru trenul cu hidrogen testat în Polonia, fără să fie demonstrat în operare. Trenul cu hidrogen Coradia iLint a fost lansat in 2016 la Innotrans, iar din 2018 are deja peste 200.000 de km în operare cu pasageri, fiind omologat în Germania și Austria. Mai mult, Alstom are deja patru contracte pentru 59 de trenuri cu hidrogen, din care două contracte pentru 41 de unități în Germania, fiind așadar deja în producție de serie. Trenuri cu hidrogen au fost comandate și în Italia și Franța.

Afirmația că România este țara care “trebuie să finanțeze producția de serie” este așadar făcută cu rea intenție, pentru a dezinforma. Mai mult, o țară nu plătește decât pentru producția de trenuri comandate pentru țara respectivă.

Polonia a fost doar una dintre țările unde Coradia iLint a fost prezentat cu scop demonstrativ, alte țări fiind Austria, Suedia, Franța, Olanda sau Cehia.

Toate aceste informații sunt prezentate pe site-ul Alstom, așadar oricine are acces la aceste detalii, dacă dorește să fie cu adevărat la curent cu subiectul și să scrie în cunoștință de cauză.

Faptul că Alstom este singura companie din lume care are în portofoliu un tren cu hidrogen deja operațional este prezentat ca fiind un handicap, un detaliu de natură să îngrădească competiția – când de fapt dezvoltarea unor produse noi și inovatoare este o prioritate pentru orice mare companie care este lider în domeniul mobilității – o calitate pe care de altfel i-o recunoașteți companiei Alstom în articol, aspect pentru care vă mulțumim.

Declarațiile președintelui Alstom pentru Europa Gian Luca Erbacci pe care le prezentați în articol sunt complet scoase din context. Ele se referă la contractul pentru trenuri de lung parcurs, din gama Coradia Stream și nu au legătură cu trenul cu hidrogen. Aceste declarații au fost publicate în comunicatul de presă transmis la momentul semnării acestui contract, în martie 2022.

În încheiere, subliniez că vă stăm la dispoziție oricând pentru orice detalii cu privire la produsele și soluțiile Alstom, pentru o informare corectă a opiniei publice, ne precizează, într-un drept la replică, Gabriel Stanciu, director general al companiei Alstom pentru România, Bulgaria și Republica Moldova

