Liverpool a învins Real Madrid pe Anfield! Mac Allister, erou într-un meci condus cu greutate de Istvan Kovacs

Cormoranii au reușit o victorie importantă în etapa a 4-a din Champions League, într-un duel tensionat arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Liverpool a câștigat la limită, scor 1-0, meciul de pe Anfield cu Real Madrid, în cea de-a patra etapă a fazei grupelor din Champions League. Golul decisiv a fost marcat de Alexis Mac Allister, în minutul 61, după o centrare perfectă a lui Szoboszlai.

Partida, considerată „meciul săptămânii” în competiția europeană, a fost arbitrată de Istvan Kovacs, care a avut o misiune extrem de dificilă. Arbitrul român a fost pus în centrul atenției în minutul 31, la o fază controversată în care mingea l-a lovit pe Tchouameni în braț, în interiorul careului madrilen.

Decizia grea a lui Kovacs, analizată intens

Inițial, Kovacs a acordat lovitură liberă de la marginea careului, considerând că hențul s-a produs în afara suprafeței de pedeapsă. Totuși, colegii din camera VAR l-au chemat să revadă faza, semnalând că mingea a atins brațul jucătorului francez în interiorul careului.

După analizarea reluărilor, arbitrul român și-a schimbat decizia și a considerat că mâna lui Tchouameni a fost într-o poziție naturală, anulând astfel posibilitatea de penalty. Decizia a împărțit opiniile specialiștilor, dar Kovacs a fost lăudat pentru calmul și autoritatea cu care a gestionat meciul.

Liverpool, mai bună la toate capitolele

Prima repriză s-a încheiat fără gol, datorită intervențiilor spectaculoase ale lui Thibaut Courtois, care a salvat Realul în mai multe rânduri. După pauză însă, Liverpool a continuat să preseze, iar deschiderea scorului a venit firesc: Mac Allister a reluat impecabil cu capul, fără nicio șansă pentru portarul belgian.

Real Madrid, antrenată de Xabi Alonso, a fost de nerecunoscut pe Anfield. Atacul condus de Vinícius și Rodrygo a fost lipsit de inspirație, iar campioana Spaniei nu a avut nicio ocazie clară în ultimele 20 de minute.

Situația din clasament

Prin această victorie, Liverpool a egalat-o la puncte pe Real Madrid, însă „galacticii” rămân momentan pe loc superior datorită golaverajului mai bun. Ambele echipe ocupă pozițiile 5 și 6 în clasamentul general al Ligii Campionilor, înaintea ultimelor două etape ale grupelor.

Etapa următoare va aduce alte două dueluri decisive: Liverpool – PSV Eindhoven, tot pe Anfield, și Real Madrid – Olympiakos, în deplasare.

Pentru Istvan Kovacs, partida de pe Anfield a fost una dintre cele mai solicitante din actualul sezon european, dar arbitrul român a trecut cu bine testul presiunii într-o seară care a confirmat forța echipei lui Jurgen Klopp pe scena continentală.

