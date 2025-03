BEC a mai respins candidaturile depuse de alte 11 persoane, principala cauză fiind lipsa numărului minim de semnături de susținere

Unsprezece candidați, dintre cei 26 care și-au depus candidaturile pentru Cotroceni, își vor disputa cea mai înalță funcție în stat la alegerile prezidențiale din luna mai. Candidaturile sunt, începând de joi, definitive, după ce au fost parcurse toate etapele și termenele prevăzute de calendarul alegerilor, astfel că cele 11 nume se vor regăsi pe buletinul de vot.

Alegătorii vor avea de ales, pe 4 mai, dintre următorii candidați:

Nicușor Dan (independent)

Crin Antonescu (Alianța România Înainte)

Victor Ponta (independent)

Elena Lasconi (USR)

George Simion (AUR)

Lavinia Șandru (PUSL)

Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român)

John-Ion Banu-Muscel (independent)

Silviu Predoiu (Partidul Liga Acțiunii Naționale)

Daniel Funeriu (independent)

Sebastian-Constantin Popescu (Partidul Noua Românie)

O situație aparte a reprezentat-o cazul președintei Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, care a primit undă verde de la BEC și CCR să candideze, însă a decis miercuri seară să se retragă din competiție, în favoarea liderului AUR, George Simion, care rămâne candidatul suveraniștilor. Cei doi își depuseseră candidatura după ieșirea din cursă a lui Călin Georgescu. „Pentru a dărui mișcării suveraniste, susținută de români, cele mai multe șanse, am ales să mă retrag din această cursă. Eu am făcut tot ce a depins de mine în această luptă și am încredere în decizia care a fost luată”, a scris ea pe Facebook.

Totodată, în cazul a doi dintre candidații care se găsesc pe lista finală – Sebastian-Constantin Popescu, propus de Partidul Noua Românie, și al lui John-Ion Banu-Muscel (independent) – Biroul Electoral Central a sesizat organele de urmărire penală, în vederea stabilirii autenticității listelor de susținători care au însoțit candidaturile.

Cinci candidați – Elena Lasconi, George Simion, Cristian Terheș, Silviu Predoiu și Sebastian-Constantin Popescu – au intrat în cursa electorală și la scrutinul prezidențial de anul trecut, șefa USR reușind să ajungă în turul doi cu independentul Călin Georgescu, alegeri care însă au fost anulate de Curtea Constituțională.

Printre candidaturile respinse de BEC pentru scrutinul din luna mai se numără cea a lui Călin Georgescu și a președintei SOS România, Diana Șoșoacă.

Referitor la Călin Georgescu, Biroul Electoral Central a motivat, în hotărârea din 9 martie, că a ținut cont de aspectele fundamentale „deja tranșate” de Curtea Constituțională în luarea deciziei de respingere a înregistrării candidaturii acestuia.

Tot la o decizie a CCR a făcut trimitere BEC și în motivarea respingerii candidaturii Dianei Șoșoacă, aceasta nereușind nici anul trecut să intre în cursa prezidențială. Deciziile BEC în cazul celor doi au fost contestate la CCR, însă Curtea nu le-a dat câștig de cauză.

BEC a mai respins candidaturile depuse de alte 11 persoane, principala cauză fiind lipsa numărului minim de semnături de susținere. În 48 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor – 22 martie – se va stabili ordinea de înscriere pe buletinul de vot.

Pe 4 aprilie începe campania electorală și se încheie pe 3 mai, la ora 7:00.

