Lionel Messi și soția sa, surprinși de „kiss cam” la concertul Coldplay din Miami

Starul argentinian Lionel Messi a fost surprins într-un moment tandru alături de soția sa, Antonela Roccuzzo, duminică seară, în timpul concertului susținut de trupa Coldplay pe stadionul Hard Rock din Miami.

Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, a asistat la ultimul show din turneul american Music of the Spheres împreună cu familia, fiind fotografiat într-o lojă privată alături de soție și cei trei copii ai lor. Concertul a devenit și mai special pentru cuplul celebru în momentul în care „kiss cam-ul” i-a proiectat pe ecranul uriaș al arenei, stârnind ropote de aplauze din partea celor peste 60.000 de spectatori.

Momentul de vârf a fost însă intervenția solistului Chris Martin, care i-a dedicat câteva versuri improvizate: „Thanks for coming today to see our band play, the No. 1 sports person of all time.” – „Mulțumim că ai venit astăzi să ne vezi cântând, cel mai mare sportiv din toate timpurile.”

Publicul a reacționat imediat, scandând „Messi! Messi!” într-o explozie de entuziasm.

Fotbalistul nu a jucat cu o zi înainte în meciul Inter Miami contra FC Cincinnati, încheiat 0-0, deoarece ispășea o suspendare de un meci pentru absența sa de la MLS All-Star Game. Cu toate acestea, apariția sa la evenimentul muzical a demonstrat încă o dată cât de iubit este, nu doar pe teren, ci și în afara lui.

