Surpriză totală la FCSB! Gigi Becali vrea doi jucători noi și negociază pentru Cordea

Gigi Becali a anunțat că v.rea să continue campania de transferuri la FCSB.

Gigi Becali a revenit asupra deciziei de a încheia mercato-ul verii și a anunțat că FCSB mai pregătește două mutări importante. Patronul campioanei României negociază în acest moment pentru repatrierea lui Andrei Cordea și ia în calcul aducerea unui fundaș central, în contextul greșelilor recente comise de Mihai Popescu.

„Negociem cu Cordea. ‘Bă, Mihai, iar luăm jucători mici, ca Ştefănescu şi Băluţă?’. Bine, să vedem ce salariu vrea. Negociem. Nu ştiu, să vedem, nu sunt hotărât. Am idei să iau numai fotbalişti puternici, mari. (…) Poate un fundaş central, e posibil, că văd că le cam greşeşte Popescu”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

În paralel, mai mulți jucători sunt scoși de pe lista FCSB-ului. Printre aceștia se numără Alexandru Băluță, Malcom Edjouma, Jordan Gele, Marius Ștefănescu și Ovidiu Perianu. Aceștia nu mai intră în planurile tehnice și sunt disponibili pentru alte cluburi.

Gele, exclus definitiv din planurile celor de la Botoșani

Situația lui Jordan Gele este deja clarificată și în afara FCSB. Dorit în trecut de FC Botoșani, atacantul nu mai face parte nici din planurile moldovenilor, după ce clubul a adus un alt jucător pe postul de vârf. Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la Botoșani, a explicat de ce negocierile nu au avut succes.

„Nu s-a mai întâmplat nimic cu Gele. Am adus alt atacant, unul ucrainean, am văzut că sunt buni la Universitatea Craiova. Gele a picat definitiv. Nu mai aveam cum să aștept, iar acum am ajuns la trei atacanți.

Au fost niște discuții fără substrat, fără sens, pentru că oamenii mei din club nu s-au înțeles deloc cu impresarul lui. Suntem acoperiți acum pe toate posturile cerute de Leo Grozavu. Rămâne acum să vedem cum se vor adapta”, a declarat Iftime pentru digisport.ro.

Transferul lui Cordea, dacă se va concretiza, ar marca o revenire după un sezon în străinătate, în Arabia Saudită, unde jucătorul ofensiv a fost legitimat ultima dată. Decizia finală a FCSB-ului depinde de pretențiile financiare ale jucătorului și de disponibilitatea acestuia de a se încadra în noua politică a clubului: „fotbaliști puternici, mari”.

