Lionel Messi marchează din nou! Inter Miami s-a impus categoric în fața lui Seattle Sounders

Argentinianul a ajuns la 20 de goluri în acest sezon de MLS și scrie istorie în Statele Unite.

Inter Miami a obținut o victorie importantă în MLS, învingând cu 3-1 pe Seattle Sounders, într-o partidă disputată miercuri dimineață. Omul meciului a fost Lionel Messi, care a contribuit decisiv atât prin gol, cât și prin assist.

Echipa din Florida a deschis scorul rapid, în minutul 12, când Jordi Alba a marcat după o pasă a lui Messi. Spaniolul i-a întors serviciul înainte de pauză, trimițând decisiv pentru reușita argentinianului din minutul 41, care a dus scorul la 2-0 pentru Inter Miami.

Messi, cifre impresionante în MLS

Golul înscris împotriva lui Seattle l-a dus pe Messi la borna 20 în acest sezon de campionat, performanță cu care ocupă locul secund în clasamentul golgheterilor. Mai mult, el a devenit doar al cincilea fotbalist din istoria MLS care reușește să marcheze 20 sau mai multe goluri în două sezoane consecutive.

După pauză, Ian Fray a majorat diferența la 3-0 în minutul 52, înainte ca Obed Vargas să înscrie golul de onoare pentru Seattle, în minutul 69, stabilind scorul final la 3-1.

Succesul vine la doar câteva zile după eșecul dureros cu Charlotte (0-3), în care Messi ratase un penalty. De această dată, superstarul argentinian a fost decisiv și a confirmat forma constant bună din acest sezon.

Cu cele trei puncte obținute, Inter Miami a urcat pe locul 5 în Conferința de Est, în timp ce Seattle Sounders rămâne pe poziția a 4-a în Conferința de Vest.

