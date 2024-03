Liderul galeriei echipei de fotbal CSA Steaua, Andrei Florescu, a fost plasat în arest la domiciliu, într-un dosar în care este acuzat că a participat la o încăierare cu suporterii Dinamo, în timpul unui meci dintre formaţia din Ştefan cel Mare şi UTA desfăşurat pe Stadionul “Arcul de Triumf”, la care susţinătorii au intrat pe teren şi s-au bătut, potrivit agerpres.ro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti solicitase ca Andrei Florescu să fie arestat preventiv alături de alţi trei ultraşi, însă un judecător de la Tribunalul Bucureşti a decis ca liderul galeriei să fie plasat în arest la domiciliu, restul fiind în libertate sub control judiciar.

Alţi trei suporteri care au participat la violenţe sunt cercetaţi sub control judiciar, măsură luată direct de către Parchet.

Infracţiunile pentru care sunt cercetaţi ultraşii sunt: încăierare, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive efectuate fără drept.

În cauză s-a reţinut că în data de 8 martie, în jurul orelor 19,50, înainte de începerea partidei de fotbal dintre echipele FC Dinamo Bucureşti şi AFC UTA Arad, disputată pe Stadionul Naţional “Arcul de Triumf”, a avut loc un incident între membrii galeriei Dinamo, ce se aflau în Tribuna II Est a stadionului, şi membrii galeriei UTA Arad, sprijiniţi de suporteri ai echipei CSA Steaua Bucureşti, aflaţi în Peluza Sud, care au aruncat cu articole pirotehnice tip torţe şi au pătruns pe suprafaţa de joc, agresându-se reciproc.

În legătură cu cei patru membri ai galeriei CSA Steaua, procurorii detaliază acuzaţiile:

un inculpat a pătruns pe terenul de joc, de unde a îndemnat cu braţele suporterii echipei Dinamo, aflaţi în Tribuna II Est să coboare, ulterior a luat de pe gazon un articol pirotehnic tip torţă cu flacără roşie şi fum, pe care l-a aruncat spre suporterii echipei adverse aflaţi în Peluza Sud, după care s-a angajat în confruntarea fizică generală ce a avut loc pe suprafaţa de joc între cele două grupuri de suporteri, lovind un suporter cu mâna dreaptă în zona capului;

un inculpat s-a angajat în confruntarea fizică generală ce a avut loc pe suprafaţa de joc între cele două grupuri de suporteri, pătrunzând pe terenul de joc şi deplasându-se în mijlocului conflictului, unde a aprins un material pirotehnic tip torţă, pe care l-a aruncat în Peluza Sud, unde se aflau suporterii echipei adverse;

un inculpat a pătruns pe terenul de joc, a luat de pe gazon două articole pirotehnice tip torţă cu flacără roşie şi fum pe care le-a aruncat spre suporterii aflaţi în Peluza Sud şi s-a angajat în confruntarea fizică generală ce a avut loc pe suprafaţa de joc între cele două grupuri de suporteri, intrând în conflicte fizice cu trei suporteri, agresând pe unul din aceştia şi fiind agresat de ceilalţi doi;

un inculpat a pătruns pe terenul de joc, unde s-a angrenat în confruntarea fizică generală ce a avut loc între cele două grupuri de suporteri, intrând în confruntări fizice cu suporteri ai echipei adverse.

În justificarea propunerii de arestare preventivă, procurorii au făcut referire la gravitatea concretă a infracţiunilor comise – în public, pe un stadion, prin folosirea fără drept de produse pirotehnice periculoase, ce au fost aruncate atât în teren, cât şi asupra unor spectatori, de faţă fiind şi minori, dar şi prin pătrunderea pe suprafaţa de joc şi angrenarea într-un conflict fizic direct, dar şi la periculozitatea inculpaţilor, cunoscuţi organelor de ordine – Poliţie şi Jandarmerie – ca persoane deosebit de violente.

