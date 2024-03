Dan Șucu, primele declarații după ce președintele Rapidului a fost „săltat” de mascați

După ce președintele Rapidului, Daniel Niculae, a fost „săltat” de mascați într-un dosar privind introducerea de materiale pirotehnice la meciurile de fotbal, patronul giuleștenilor, Dan Șucu, a susținut o conferință de presă în care a explicat situația din club.

„Maica ta, Hristoase! De ce să fie cel mai greu moment de când am intrat în fotbal? Cel mai greu moment pentru mine a fost după ce am luat două autogoluri cu Petrolul. Atunci chiar am rămas nedumerit. Cum aş putea compara ce se întâmplă pe stadionul ăsta cu ce s-a întâmplat pe stadionul Arcul de Triumf acum o săptămână? Cum se pot compara aceste două lucruri? Mie îmi este foarte greu. Este adevărat că este ilegal. Dacă este ilegal, trebuie să înceteze, dar existenţa unor torţe în tribună îmi e greu să o văd în clipa de faţă ca un lucru penal sau ca un lucru care trebuie să ducă la puşcărie. Eu am văzut la televizor meciuri unde materialele pirotehnice sunt folosite de ‘n’ ori mai mult decât aici şi nu sunt incriminate. În clipa de faţă, da, sunt incriminate legal, şi trebuie să înceteze, indubitabil. Dar că noi putem face asta într-un mod contodent în confruntarea cu propria galerie, am o îndoială că ăsta este modul în care trebuie făcută treaba. Îi aşteptăm pe fanii noştri cu cea mai mare plăcere la meciul cu Farul şi le transmit că sunt în cea mai mare siguranţă pe stadionul Giuleşti”, a declarat Şucu.

Șucu a afirmat că în opinia sa aprinderea unor torţe în tribunele stadioanelor reprezintă un fapt mai puţin grav decât bătăile între suporteri, făcând referire la incidentele dintre fanii echipelor Dinamo, UTA Arad şi CSA Steaua.

„M-am trezit azi dimineaţă cu un telefon de la avocat, penalist, care mi-a spus că preşedintele clubului a plecat la audieri, la o secţie de poliţie. E automat ceva în afara lucrurilor cu care eşti obişnuit zi de zi, dar în fotbal te obişnuieşti cu multe. Acum avem informaţii suplimentare, dar deocamdată am văzut foarte puţin din toate datele care sunt în dosar. Am văzut doar partea care avea legătură cu Daniel cât de cât. Ca să vorbim ca principiu, respectarea legii este esenţială, obligatorie, dar aş face o diferenţă majoră între violenţă, bătaie, distrugere pe teren şi nişte torţe aprinse”, a adăugat Dan Şucu.

„Nu ştiu să vă spun dacă are calitate de martor sau de suspect, eu din câte înţeleg… Da, indubitabil este cercetat, a fost acolo împreună cu avocatul. Avem obligaţia să respectăm toate legile României. Dar înţeleg că toată partea asta cu torţele e în afara legii şi trebuie să rămână în afara legii, dacă se schimbă legea atunci este altceva. Am văzut foarte multe stadioane din toate colţurile lumii unde acest tip de produse sunt acceptate, dar nu putem face o echivalare între nişte torţe aprinse de galerie şi violenţă, bătaie pe stadion, sunt lucruri foarte diferite”, a afirmat acţionarul rapidist.

El a spus că nu cunoaşte amănuntele legate de armele pe care le-ar fi găsit poliţia în acest dosar, precizând că îi este greu să-l vadă pe preşedintele clubului, Daniel Niculae, cu o mitralieră în mână: „Nu cunosc partea cu armele, nu mi-l imaginez pe domnul Niculae cu mitralieră în mână. Găsit vinovat din ce punct de vedere? Că aş avea o problemă dacă aş şti că în casa lui Daniel Niculae ar fi arme şi muniţie”.

Daniel Niculae, președintele Rapidului, împreună cu mai mulți lideri ai galeriei din Giulești au fost ridicați astăzi de mascați și duși la audieri într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT, care vizează introducerea materialelor pirotehnice la meciurile din Liga 1.

Anchetatorii au găsit materiale pirotehnice, arme de foc letale şi arme albe la locuinţele membrilor galeriei Rapidului, în urma percheziţiilor efectuate joi în 19 locaţii din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Iaşi.

