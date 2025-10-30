Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a spus, joi, că acum se vede ce înseamnă ca PSD să nu aibă premier. Ea a afirmat că foștii premieri liberali Florin Cîțu și Ludovic Orban au lăsat deficitul României la 9% și tot ce au făcut a fost să cumpere „niște izolete” și să facă niște terenuri în pantă.

Lia Olguța Vasilescu a spus că de la noua conducere a PSD, Oltenia va cere două drumuri expres: unul care să scoată către vest și unul care să ducă spre Gorj.

Ea a spus, sarcastic, că toți primarii aveau alte așteptări de la acest guvern, dar „pe de altă parte, noi știm că guvernează dreapta”.

Premierii de dreapta văzuți vinovați pentru condițiile grele lăsate





„Noi i-am văzut în 2010 cu Boc, i-am văzut în 2016 cu Cioloș, i-am văzut în 2020-2021 cu Cîțu și cu Orban. Și nu uitați un lucru, Cîțu și Orban au lăsat deficitul României la 9% și n-au făcut nimic în această perioadă. Au cumpărat niște izolete și au mai făcut niște terenuri de sport în pantă. În schimb, cu 9% deficit, guvernarea PSD-ului a reușit să facă 400 de kilometri de autostradă și drum expres, revoluție în transporturi (…) și a reușit, de asemenea, să majoreze pensiile, așa cum nu s-a întâmplat niciodată în istorie. Și a reușit pentru fiecare comunitate în parte să dea câte un proiect care o să se dezvolte. Că e vorba de canalizare, că e vorba de apă, că este vorba de drumuri, școli și așa mai departe. Dar au fost bani ca toată lumea să poată să se dezvolte”, a spus Vasilescu.

Acum, „în austeritatea dreptei”, s-au blocat investițiile, s-a blocat economia, spune Vasilescu.

„Se va putea face o diferență atunci când PSD-ul va prelua guvernarea”

„Tot mediul de afaceri e în cap, mai ales firmele de construcții, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii, ba dimpotrivă se vorbește foarte mult despre dat oameni afară, pentru că ei așa știu să guverneze. Pe de altă parte, se va putea face o diferență atunci când PSD-ul va prelua guvernarea, ca să vadă oamenii, pentru că uneori uită la vot, cum le-a fost de bine cu PSD-ul, să vadă și oamenii însă cum se guvernează când nu PSD-ul are funcția de prim-ministru”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

