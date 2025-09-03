Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege inițiat de deputații USR Alexandru Dimitriu și Stelian Ion, prin care cămătarii vor putea fi deposedați nu doar de dobânzile obținute, ci și de sumele împrumutate inițial.

Inițiativa legislativă vine după o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care stabilise că doar dobânda poate fi confiscată, nu și capitalul dat cu camătă.

Această interpretare le permitea cămătarilor să își limiteze pierderile.

Declarațiile inițiatorilor

„Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie! Este timpul să luăm banii de la cămătari și să îndreptăm o mare greșeală făcută de ÎCCJ. Este ridicol să nu fie confiscată suma care este dată cu titlul de camătă în momentul în care este condamnat un cămătar pentru această infracțiune. (…) Trebuie să oprim aceste practici, pentru că generează trafic de persoane, sărăcie lucie și alte infracțiuni”, a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu.

La rândul său, fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a subliniat:

„România are nevoie de legi clare și ferme împotriva cămătăriei, nu de portițe care să protejeze infractorii. Doar așa putem descuraja cu adevărat această practică toxică, care exploatează oameni aflați în situații de vulnerabilitate”.

Ce prevede noua lege

Legea modifică articolul 351 din Codul Penal, stabilind că:

practicarea cametei se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani,

confiscarea specială se aplică atât asupra sumelor împrumutate, cât și asupra dobânzilor, inclusiv atunci când acestea sunt reintegrate în alte împrumuturi.

Potrivit USR, prin această schimbare legislativă, cămătarii nu vor mai putea păstra niciun leu din activitatea ilegală, măsura având rolul de a descuraja practicile abuzive și de a proteja victimele aflate în situații de vulnerabilitate.

