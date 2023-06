Lecția profesorilor pentru politicienii repetenți. Greva, la un pas să declanșeze o criză socială și politică

Programul de guvernare a Coaliției conține 161 de pagini și are ca termen 2024, iar prioritățile scrise pe primele pagini sunt educația și sănătatea. Doar că nici Educația, sub sloganul România Educată și nici Sănătatea nu sunt bine, adică nu s-a făcut mare lucru. Greva anunțată de profesori părea să fie o muzică pentru Executiv, care abia se auzea în fundal și care putea fi schimbată, doar că profesorii continuă trânta cu Guvernul care a încercat să le ofere câteva procente în plus la salariu, ca să tacă.

Ghinion i-ar spune profesorii fostului coleg de la Cotroceni care nu vor să intre la ore, iar anul școlar este în aer. Și nu doar anul școlar, ci și rocada guvernamentală este blocată pe termen nelimitat, iar economia va fi afectată pentru că părinții sunt nevoiți să stea în concediu ca să stea cu copiii.

Nu vorbim doar de 2.9 milioane de elevi, nici despre 270.000 de angajați ai Educației, ci în joc sunt și părinții copiilor, angajatorii, dar și clasa politică și uite cum suntem la un pas de o criză socială, politică și economică.

Cine a început primul?

Profesorii strigă de ani de zile că își așteaptă drepturile. Chiar și la începutul anului profesorii au tot amenințat că nu mai suporta să fie umiliți cu câteva zeci de lei în plus la salariu, iar scrisorile către Guvern au continuat, însă răspunsurile au fost că se rezolvă.

Dacă la începutul grevei, Executivul le-a oferit dascălilor vouchere ca să intre la clase, angajații din Educație au refuzat. Într-un final, li s-a oferit o creștere salarială medie, dar au refuzat-o, însă premierul a mers mai departe cu Ordonanța.

,,Ne dorim ca acel lucru, profesorul debutant cu salariul mediu brut pe economie, să fie introdus în textul ordonanţei”, a explicat Bogdan Manea, preşedintele FSLI Dolj.

Ce au cerut profesorii și ce li s-a oferit?

În primul rând, profesorii au anunțat că vor o creștere salarială de 60 de procente, dar acceptă pe loc anul acesta 25% urmând ca de la anul să le fie completate drepturile conform legii salarizării din 2017. Guvernul a oferit debutanților o majorare de 24,4 la sută, adică salariile au crescut de la 2.376 la 2.956 lei, o creștere de 24,4%. Salariul unui profesor cu 25 de ani vechime cu gradul didactic I a crescut de la 3.985 la 4.707 lei, adică o creștere de 18,1%, iar salariu unui profesor cu vechime între 5 și 10 ani a crescut de la 2.713 la 3.365 lei, o creștere de 24 la sută.

„Este vorba de 25%, dar pentru toată lumea, nu pe o grilă, unii au 16%, unii au 25%, că aşa se întâmplă în acest moment. Oamenii care au gradul I vechime, peste 25 de ani vechime, gradaţie de merit şi dirigenţie iau undeva la 16% net. În valoare nominală în jur de 900 de lei. Pentru profesorul debutant este vorba de 600 de lei, profesorul debutant ia în acest moment 25%. Ceilalţi profesori nu iau 25%”, a mai afirmat preşedintele FSLI Dolj.

Profesorii, tratați diferit în Uniunea Europeană

Când vorbim despre școală și educație, pretențiile sunt ridicate, însă în privința salarizării sunt state în UE care își plătesc dascălii cu salariul minim pe economie. Salariile de bază anuale pentru debutanți pornesc ( aprox.) de la 4.000 euro și ajung la 92.000 euro, în funcție de țară. În cinci state membre ale UE (Bulgaria, Letonia, Ungaria, Polonia și România), salariul de bază pentru profesorii debutanți este sub 10.000 euro pe an. Oarecum similar, niveluri scăzute de salarizare sunt în Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia. Cele mai mari salarii, de peste 50.000 euro, sunt în Danemarca, Germania, Luxemburg, Elveția și Liechtenstein, arată ultimele date ale Eurostat. În opt state membre UE, salariul de bază brut anual pentru profesorii debutanți din toate nivelurile de învățământ este sub 20.000 euro (în Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Ungaria, Polonia, România și Slovacia). Salariile de bază sunt, în mod excepțional, cele mai mari în Germania, unde depășesc 50.000 euro la toate nivelurile de învățământ.

Examenele, sub semnul întrebării

Ministerul Educației a prelungit până pe data de 9 iunie înscrierile la examenul de Bacalaureat și tot până atunci a fost prelungit termenul până la care pot fi încheiate mediile elevilor de clasa a VIII-a și a celor de clasa a XII-a. Dacă până vineri nu încetează această grevă, Ministerul Educației trebuie să regândească acest calendar al examenelor naționale. Prima sesiune afectată este sesiunea de Bacalaureat, mai exact, probele de competențe, care ar trebui să înceapă pe data de 12 iunie. Marți, profesorii trebuie să ia o decizie dacă merg sau nu mai departe cu această formă de protest.

În concluzie, greva ține pe loc și rotația premierilor, iar o revoltă socială este pe cale să înceapă din cauză că și medicii, angajații CFR, STB și alte categorii își cer drepturile în contextul în care inflația continuă să fie ridicată, iar salariile au rămas la nivelul celor din 2017.