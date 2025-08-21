Labubu, jucăria-pluș monstru, pe cale să devină un business de 1 miliard de dolari în 2025

Fenomenul global Labubu continuă să uimească industria jucăriilor. Creat de compania chineză Pop Mart, monstrulețul-pluș cu aer „urât-dar-drăguț” este pe cale să genereze venituri de peste 1 miliard de dolari în 2025.

În raportul financiar pentru prima jumătate a anului, Pop Mart a anunțat că seria Monsters, din care face parte și Labubu, a adus aproximativ 670 de milioane de dolari, înregistrând o creștere uriașă de 688% față de anul trecut. Popularitatea explozivă a brandului a depășit chiar și vânzările unor giganți consacrați precum Barbie și Hot Wheels de la Mattel, scrie techcrunch.

CITEȘTE ȘI – SUA și UE, posibil acord pentru reducerea tarifelor și colaborări strategice

Succesul se datorează și formatului de vânzare în “blind box” – cutii misterioase care ascund jucăria surpriză, strategie ce a creat un adevărat cult printre colecționari. Popularitatea a explodat după ce Lisa (BLACKPINK) și alte vedete precum Cher, Kim Kardashian, Paris Hilton sau Marc Jacobs au fost văzute purtând Labubu, adesea agățat de genți de lux ca accesoriu.

Deși personajele inspirate din mitologie au peste un deceniu de existență, 2025 le-a transformat în obiecte de colecție la fel de dorite ca gențile Telfar în 2020. În multe cazuri, stocurile se epuizează instant, iar Labubu a devenit un simbol pop-culture greu de obținut.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.