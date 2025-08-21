SUA și Uniunea Europeană au ajuns la un acord privind reducerea tarifelor reciproce la 15% pentru anumite bunuri, în urma unor săptămâni de negocieri, potrivit Financial Times.

În schimbul acestei reduceri, UE a acceptat să elimine tarifele pentru toate produsele industriale americane, inclusiv autovehicule, precum și acces preferențial pe piață pentru produse din pescuit și agricultură.

Conform declarației comune, tarifele pentru industria auto vor fi plafonate la 15%, cu excepția pickup-urilor, care vor continua să plătească 25%.

Unele sectoare, precum cel farmaceutic, cherestea și cipurile, vor avea tarife de 15%, deși rămân sub investigații privind securitatea națională, posibil ducând la taxe mai mari.

Standardele auto și recunoașterea reciprocă

UE a promis că nu va schimba reglementările interne privind standardele auto, dar a acceptat „recunoașterea reciprocă” a normelor americane, ceea ce va facilita accesul pe piață pentru automobilele din ambele părți.

Președintele SUA, Donald Trump, s-a plâns că standardele UE au fost folosite pentru a bloca importurile americane de autovehicule.

Achiziții și investiții strategice

UE a convenit să cumpere până în 2028 energie americană în valoare de peste 750 miliarde de dolari (gaze naturale lichefiate, petrol, energie nucleară) și să achiziționeze cel puțin 40 de miliarde de dolari în cipuri AI și arme.

De asemenea, va evalua posibilitatea de a plafona tarifele asupra oțelului și aluminiului pentru a securiza lanțurile de aprovizionare, însă nivelul final nu a fost încă stabilit.

Parteneriat pentru investiții și controlul asupra exporturilor

Cele două părți au convenit să colaboreze și în domeniul revizuirii investițiilor și controlului exporturilor, o măsură menită să limiteze influența economică în creștere a Chinei.

Un oficial de rang înalt al administrației SUA a declarat că acest acord este „unul dintre cele mai semnificative” dintre cele recente încheiate între Washington și Bruxelles.

