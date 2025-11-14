Kylian Mbappé a scris istorie în fotbalul mondial! Francezul a atins borna de 400 de goluri înaintea tuturor legendelor

La doar 26 de ani și 10 luni, Mbappé a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care ajunge la 400 de goluri marcate la profesioniști.

Kylian Mbappé (26 de ani) continuă să doboare record după record. Starul lui Real Madrid a reușit o „dublă” spectaculoasă în victoria Franței cu Ucraina, scor 4-0, și a atins o bornă istorică: 400 de goluri marcate în cariera de senior, performanță obținută în doar 537 de meciuri oficiale.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Mbappé a devenit cel mai tânăr fotbalist din istorie care ajunge la această cifră impresionantă — la vârsta de 26 de ani, 10 luni și 24 de zile. Recordul a fost stabilit chiar în fața fanilor francezi, într-un meci disputat pe Stade de France, acolo unde Kylian bifase și bornele anterioare de 100 și 300 de goluri, conform datelor furnizate de Opta.

Mbappé îi depășește pe Messi și Cristiano Ronaldo

Cu această performanță, atacantul francez i-a devansat pe Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, cele două repere supreme ale fotbalului modern. Argentinianul a ajuns la 400 de goluri la 27 de ani, 3 luni și 3 zile, în timp ce portughezul a reușit același lucru la 28 de ani, 11 luni și 7 zile.

Astfel, Mbappé intră într-un club extrem de restrâns al jucătorilor care au atins această bornă înainte de a împlini 27 de ani, consolidându-și statutul de urmaș legitim al marilor golgeteri ai lumii.

Golurile carierei lui Kylian Mbappé

Distribuția celor 400 de reușite ilustrează parcursul ascendent al atacantului francez:

256 de goluri pentru PSG , clubul la care a evoluat între 2017 și 2024

, clubul la care a evoluat între 2017 și 2024 62 de goluri pentru Real Madrid , echipa pe care o conduce acum spre succese interne și europene

, echipa pe care o conduce acum spre succese interne și europene 55 de goluri pentru naționala Franței , cu care a cucerit deja un titlu mondial (2018)

, cu care a cucerit deja un titlu mondial (2018) 27 de goluri pentru AS Monaco, formația care l-a lansat în fotbalul mare

În plus, Mbappé este foarte aproape de un nou record național: cu cele 55 de reușite pentru „Les Bleus”, mai are nevoie de doar 3 goluri pentru a-l depăși pe Olivier Giroud (57) și a deveni golgeterul all-time al selecționatei Franței.

Un start de sezon demn de istorie

Forma lui Kylian Mbappé din această toamnă este una de top mondial. Atacantul a acumulat 28 de contribuții decisive (goluri + assist-uri) în doar 20 de meciuri disputate pentru Real Madrid și naționala Franței, confirmându-și rolul de lider absolut al noii generații.

Performanța de joi seară nu doar că îl plasează într-o companie selectă, dar îl transformă într-un jucător cu potențial de a rescrie complet statisticile fotbalului mondial în următorul deceniu.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!