Klarna din Suedia lansează propria criptomonedă

Firma financiară suedeză Klarna a anunțat marți că-și lansează propria criptomonedă și că va dezvălui noi parteneriate în următoarele săptămâni, notează AFP.

Criptomonedele au ajuns în sfârșit într-un punct în care sunt rapide, ieftine, sigure și pregătite pentru extindere. Acesta este începutul Klarna în lumea crypto, a declarat Sebastian Siemiatkowski, cofondator și CEO al Klarna, într-un comunicat.

Klarna a precizat că acest anunț reprezintă debutul unei serii prin care va „comunica public inițiativele sale crypto”, urmând să „dezvăluie următorul partener în săptămânile ce urmează”.

Noua criptomonedă, KlarnaUSD, este un stablecoin, adică este susținută de active tradiționale precum numerar sau obligațiuni guvernamentale americane.

Moneda va fi lansată pe blockchainul Tempo, creat de compania americană Stripe și firma de investiții în crypto Paradigm.

„Această lansare face din Klarna prima bancă ce introduce un stablecoin pe Tempo”, a mai transmis compania.

Criptomoneda se află momentan în faza de testare pe testnet-ul Tempo și nu este încă disponibilă public, însă lansarea oficială este programată pentru 2026.

Klarna afirmă că stablecoin-urile pot reduce semnificativ costurile atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți, inclusiv prin eliminarea comisioanelor pentru plățile transfrontaliere.

Compania a menționat și o analiză McKinsey, potrivit căreia „volumul tranzacțiilor cu stablecoin depășește acum 27 de trilioane de dolari anual” și ar putea „depăși rețelele tradiționale de plăți înainte de sfârșitul deceniului”.

Fondată în 2004 de trei studenți, Klarna le permite clienților să plătească comenzile la până la 30 de zile sau în patru rate fără dobândă. În ultimii ani, compania și-a extins gama de servicii către portofele digitale, programe de cashback și alte produse financiare, intrând în competiție directă cu băncile comerciale.

În septembrie, Klarna a fost listată la Bursa de la New York și are în prezent o capitalizare de piață de aproximativ 11 miliarde de dolari.

