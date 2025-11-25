8.5 C
București
marți, 25 noiembrie 2025
caută...
AcasăEconomieKlarna din Suedia lansează propria criptomonedă

Klarna din Suedia lansează propria criptomonedă

EconomieEconomie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Sursa Foto - Arhiva

Firma financiară suedeză Klarna a anunțat marți că-și lansează propria criptomonedă și că va dezvălui noi parteneriate în următoarele săptămâni, notează AFP.

Klarna își lansează propria criptomonedă

Criptomonedele au ajuns în sfârșit într-un punct în care sunt rapide, ieftine, sigure și pregătite pentru extindere. Acesta este începutul Klarna în lumea crypto, a declarat Sebastian Siemiatkowski, cofondator și CEO al Klarna, într-un comunicat.

Klarna a precizat că acest anunț reprezintă debutul unei serii prin care va „comunica public inițiativele sale crypto”, urmând să „dezvăluie următorul partener în săptămânile ce urmează”.

Noua criptomonedă, KlarnaUSD, este un stablecoin, adică este susținută de active tradiționale precum numerar sau obligațiuni guvernamentale americane.

Moneda va fi lansată pe blockchainul Tempo, creat de compania americană Stripe și firma de investiții în crypto Paradigm.

„Această lansare face din Klarna prima bancă ce introduce un stablecoin pe Tempo”, a mai transmis compania.

Criptomoneda se află momentan în faza de testare pe testnet-ul Tempo și nu este încă disponibilă public, însă lansarea oficială este programată pentru 2026.

Klarna afirmă că stablecoin-urile pot reduce semnificativ costurile atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți, inclusiv prin eliminarea comisioanelor pentru plățile transfrontaliere.

Compania a menționat și o analiză McKinsey, potrivit căreia „volumul tranzacțiilor cu stablecoin depășește acum 27 de trilioane de dolari anual” și ar putea „depăși rețelele tradiționale de plăți înainte de sfârșitul deceniului”.

CITEȘTE ȘI – Apple permite acum stocarea pașaportului digital în Wallet pentru zborurile interne din SUA

Fondată în 2004 de trei studenți, Klarna le permite clienților să plătească comenzile la până la 30 de zile sau în patru rate fără dobândă. În ultimii ani, compania și-a extins gama de servicii către portofele digitale, programe de cashback și alte produse financiare, intrând în competiție directă cu băncile comerciale.

În septembrie, Klarna a fost listată la Bursa de la New York și are în prezent o capitalizare de piață de aproximativ 11 miliarde de dolari.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Criză totală la Real Madrid! Vestiarul s-a întors împotriva lui Xabi Alonso, iar Florentino Perez e presat să intervină

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Presa spaniolă vorbește despre o ruptură între antrenor și jucători, inclusiv Mbappé și Bellingham. Situația de pe Bernabeu a devenit explozivă.Real Madrid traversează o...

Geneva: SUA au făcut presiuni ca Ucraina să accepte propunerile menite să încheie războiul cu Rusia

Criza din Ucraina Catalin Serban - 0
Statele Unite ale Americii (SUA) au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile lor menite să pună capăt războiului cu Rusia, în timpul...

Primul transfer confirmat pentru 2026! Nico Paz revine la Real Madrid, iar clubul pregătește o nouă „bombă” financiară cu Vinicius Junior

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Real Madrid a obținut acordul lui Nico Paz pentru revenirea pe Bernabeu, după ce l-a vândut în 2024 la Como. În același timp, Vinicius...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.