Apple permite acum stocarea pașaportului digital în Wallet pentru zborurile interne din SUA

Apple a lansat o nouă funcție pentru iPhone care permite utilizatorilor să adauge pașaportul în aplicația Wallet, facilitând astfel trecerea prin liniile TSA la mai mult de 250 de aeroporturi din Statele Unite, în timpul călătoriilor interne.

Cum funcționează Digital ID

Pașaportul digital stocat în Wallet rămâne criptat pe dispozitiv, iar Apple nu are acces la informațiile despre locul sau momentul în care este folosit ID-ul digital. La prezentarea acestuia, utilizatorul alege ce date poate vedea TSA și confirmă tranzacția prin Face ID sau Touch ID, protejând astfel identitatea de accesul neautorizat al altor persoane.

CITEȘTE ȘI – ChatGPT Atlas pentru Mac primește noi funcții, inclusiv suport pentru iCloud Passkeys

Unde poate fi folosit

Digital ID poate fi utilizat la verificările de identitate în anumite benzi TSA pentru călătorii interne. În prezent, funcția nu este valabilă pentru zboruri internaționale sau treceri de frontieră. Apple intenționează să extindă suportul și la hoteluri, magazine și servicii online care necesită verificarea vârstei sau a identității.

Cerințe pentru utilizarea Digital ID

Pentru a adăuga un pașaport digital în Wallet, utilizatorii trebuie să dețină:

un pașaport american valid și neexpirat,

un iPhone 11 sau model ulterior,

iOS 16.1 sau versiune mai recentă instalată.

Apple avertizează că Digital ID nu înlocuiește pașaportul fizic, care rămâne obligatoriu pentru zborurile internaționale sau pentru orice cerință de verificare suplimentară a TSA.

Această nouă funcție se aliniază trendului tot mai mare de digitalizare a documentelor de identitate, oferind o modalitate mai rapidă și mai sigură de a trece prin controalele de securitate în aeroporturile americane.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.