Kim Jong Un, deschis la negocieri cu SUA

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a transmis cel mai clar semnal din ultimii ani că ar fi dispus să reia negocierile cu Statele Unite, cu o singură condiție: Washingtonul să renunțe la ceea ce el numește „obsesia” pentru denuclearizarea Coreei de Nord.

Dacă SUA renunță la această obsesie goală și vor să caute o coexistență pașnică bazată pe recunoașterea realității, nu există niciun motiv să nu stăm la masa negocierilor, a spus Kim în fața Adunării Supreme a Poporului.

Kim a subliniat că are „amintiri plăcute” despre întâlnirile cu fostul președinte american Donald Trump, cu care s-a văzut la Singapore, Hanoi și la granița inter-coreeană în 2018 și 2019. Totuși, acele discuții s-au blocat după ce părțile nu au reușit să ajungă la un acord privind schimbul dintre denuclearizare și ridicarea sancțiunilor impuse Phenianului.

Trump, la rândul său, a declarat recent, în timpul unei întrevederi cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung, că ar dori o nouă întâlnire cu liderul nord-coreean chiar în acest an – deși o astfel de mișcare ar marca o recunoaștere implicită a Coreei de Nord ca putere nucleară, un pas respins constant de administrațiile americane anterioare și de aliați.

