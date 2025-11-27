5.7 C
Katy Perry câștigă aproape 2 milioane de dolari în procesul pentru vila din Montecito

Foto - Arhivă

Superstarul pop Katy Perry a obținut o victorie importantă într-un lung proces privind vila sa de 15 milioane de dolari din Montecito, un judecător din Los Angeles acordându-i aproape 2 milioane de dolari despăgubiri.

Victorie pentru Katy Perry

Disputa a avut la bază veteranul cu dizabilități Carl Westcott, care a încercat să se retragă din vânzarea proprietății sale impresionante cu opt dormitoare și 11 băi la doar câteva zile după semnarea contractului. Westcott a susținut că analgezicele l-ar fi lăsat incapabil și a contestat capacitatea sa de a finaliza tranzacția.

După ani de acuzații, întârzieri și revendicări financiare reciproce, instanța a concluzionat că Westcott era în deplină capacitate de a încheia contractul. „Nu există dovezi convingătoare că ar fi fost lipsit de capacitate”, a declarat judecătorul, închidând astfel calea contestației veteranului.

Potrivit documentelor judiciare, Katy Perry a fost despăgubită cu exact 1.842.142,84 dolari. Această sumă a fost calculată prin scăderea capitalului păstrat de Westcott, de peste 1 milion de dolari, și a dobânzii pierdute, aproape 150.000 de dolari, din veniturile din chirie de peste 2,7 milioane de dolari pe care proprietatea le-a generat în perioada întârzierii finalizării tranzacției.

Judecătorul a ajustat, de asemenea, suma solicitată pentru reparații, acordând 259.581,84 dolari – exact cât sugerase anterior chiar Westcott.

CITEȘTE ȘI – Eddie Murphy își dezvăluie planul neobișnuit pentru momentul trecerii în neființă: „Nu vreau funeralii, deloc”

Proprietatea din Montecito, situată în aceeași enclavă exclusivistă ca și casele lui Oprah Winfrey și Meghan Markle, a fost în centrul atenției publice încă de la achiziția sa de către Perry acum cinci ani. Cu această hotărâre, cântăreața obține nu doar despăgubiri financiare, ci și o închidere legală definitivă a unui litigiu foarte mediatizat.

