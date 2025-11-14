Eddie Murphy își dezvăluie planul neobișnuit pentru momentul trecerii în neființă: „Nu vreau funeralii, deloc”

Eddie Murphy, legendarul actor și comedian american, surprinde din nou – de data aceasta nu printr-un rol sau o glumă, ci printr-o confesiune sinceră și provocatoare despre propriul final.

În noul documentar Netflix „Being Eddie”, disponibil din 12 noiembrie, Murphy își deschide arhiva vieții, iar într-un interviu acordat USA TODAY artista vorbeste direct și fără ocolişuri despre cum vrea să fie tratat după moarte.

„Am plătit multe funeralii, dar nu merg la ele”

La 64 de ani, Murphy recunoaște că evită cu orice preț înmormântările. De fapt, în întreaga lui viață a participat doar la două: cea a tatălui biologic, ucis tragic când actorul era copil, și cea a tatălui vitreg.

Nici n-ar trebui să existe funeralii. Tot ritualul este prea mult – oamenii, emoțiile, faptul că vezi persoana întinsă acolo. Mi se pare morbid, spune Murphy.

Generos cu alții, radical cu el însuși

Documentarul menționează și gesturile sale de generozitate: Eddie Murphy a plătit funeraliile mai multor prieteni și colegi celebri, precum Redd Foxx sau Rick James, și chiar a cumpărat pietre funerare pentru actori din generații trecute. A ajutat de asemenea rude și apropiați.

Dar pentru el? Planul este clar și ferm.

Când o să plec, nu vreau nicio înmormântare. Să fiu incinerat imediat. Fără ceremonii, fără memorial, fără nimic. Să continuați viața. Funeraliile sunt pur și simplu prea mult, a spus el.

Actorul râde când spune că nici măcar nu-l interesează ce se întâmplă cu cenușa lui, atât timp cât nu ajunge într-o urnă în jurul căreia oamenii plâng.

Plânsul e permis. Dar ritualul de înmormântare… e prea intens pentru mine, clarifică el.

