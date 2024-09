Justin Timberlake a ajuns la o înțelegere cu autoritățile după ce a fost prins la volan sub influența alcoolului

Justin Timberlake a ajuns la un acord pentru a rezolva cazul său de conducere sub influența alcoolului în Hamptons, au declarat surse pentru ABC News.

Justin Timberlake se va prezenta la tribunal

Starul pop este așteptat să se prezinte vineri la tribunalul din Sag Harbor Village pentru a pleda vinovat și a plăti o amendă, rezolvând acuzațiile de infracțiune minoră, au spus sursele.

Timberlake pleca de la American Hotel în luna iunie, când a fost oprit pentru că a trecut pe lângă un semn de oprire și a intrat pe banda opusă. Ofițerul a simțit miros de alcool din gura sa, conform unui raport al poliției.

Într-o plângere penală, poliția a adăugat că Justin Timberlake avea ochii injectați și tulburi. De asemenea, vorbea încet și nu se ținea bine pe picioare, conform plângerii.

El a pledat nevinovat de două ori în fața acuzațiilor legate de arestul pentru conducere sub influența alcoolului. După prima pledoarie de nevinovăție, a avut o nouă înfățișare pe 2 august, unde a apărut virtual, după o eroare de documente la acuzația inițială.

Justin Timberlake este unul dintre cei mai de succes și influenți artiști pop ai generației sale, cu o carieră impresionantă care se întinde pe mai multe decenii. Timberlake a început să câștige popularitate la o vârstă fragedă, ca membru al trupei *NSYNC, una dintre cele mai de succes trupe de băieți din anii ’90 și începutul anilor 2000. Cu *NSYNC, Timberlake a cucerit topurile muzicale și a acumulat o bază uriașă de fani la nivel global.

După succesul masiv al trupei, Timberlake și-a lansat cariera solo în 2002, odată cu albumul Justified. Albumul a fost un succes imens, iar hiturile precum „Cry Me a River” și „Rock Your Body” au consolidat statutul său de superstar solo.

De-a lungul carierei sale solo, Timberlake a lansat mai multe albume premiate, printre care FutureSex/LoveSounds (2006) și The 20/20 Experience (2013), care au produs piese de succes precum „SexyBack,” „Mirrors” și „Suit & Tie.”

Pe lângă cariera sa muzicală, Timberlake a avut o prezență notabilă și în cinematografie. A jucat în filme precum The Social Network (2010), Friends with Benefits (2011) și Trolls (2016), în care a dat voce unui personaj animat și a cântat hitul „Can’t Stop the Feeling!”, care a devenit un succes global.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!