Județul Mureș are finanțare pentru traseul unei viitoare pârtii de schi

Primăria comunei Deda din județul Mureș a câştigat o finanţare de 78.000 euro pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal care va cuprinde toate cerinţele unei staţiuni, inclusiv traseul unei viitoare pârtii de schi, după ce comuna a obţinut statul oficial de staţiune turistică de interes local, în urmă cu câteva zile.

„Ne-am dorit obţinerea statutului de staţiune turistică de interes local pentru că toată întinderea comunei Deda este o zonă deosebit de frumoasă. Sunt obiective turistice vizitate de turişti din Ungaria, din Germania, din România şi consider că Valea Mureşului trebuie pusă în valoare (…) Tot ceea ce presupune o staţiune va fi prevăzut prin PUZ-ul pentru care am obţinut o finanţare de 78.000 de euro şi am discutat posibilitatea realizării unei pârtii de schi. Am găsit două variante de realizare a acestei pârtii, una mergând pe Gălăoaia, care să coboare undeva spre comuna Răstoliţa, iar o alta, pe Valea Bistrei, mergând de la Scaunul Domnului – acest punct turistic unde vin foarte mulţi turişti în perioada de vară şi de iarnă – şi coborând pe Valea Bistrei, pe Ştegea, cu o lungime de 1,3 kilometri, poate chiar un kilometru şi jumătate”, a declarat presei primarul comunei Deda, Lucreţia Cadar, potrivit agerpres.ro.

Comuna Deda cuprinde satele Deda, Bistra Mureşului, Filea şi Pietriş, este situată în la poalele Munţilor Călimani, în bazinul hidrografic al Mureşului Superior, la o altitudine între 500 m şi 2000 m, la cel mai înalt punct se găseşte păşunea Răchitiş.

În județul Mureș se va construi și traseul unei viitoare pârtii de schi, iar la altitudinea de 1300 m se află Vârful Scaunul Domnului

La altitudinea de 1300 m, pe teritoriul administrativ al comunei se regăseşte unul dintre cele mai vizitate obiective turistice naturale, Vârful Scaunul Domnului.

Lucreţia Cadar a precizat că pentru dobândirea statului de staţiune turistică de interes local a fost nevoie de trei ani de demersuri susţinute şi că, întrucât o condiţie era existenţa a minim 120 de locuri de cazare, a luat toate cabanele la rând pentru a-i determina pe proprietarii acestora să le înregistreze.

„Dezvoltarea turismului în zonă poate fi o sursă de venit. Una dintre condiţii era realizarea a 120 de locuri de cazare. Personal, m-am deplasat la casele de vacanţă, la pensiunile de pe Valea Bistrei, unde s-a construit în ultima vreme foarte mult. Avem peste 240 de case de vacanţă. La această dată avem 140 de paturi – 40 sunt de trei margarete, 100 sunt de două margarete. Avem investitori pe domenii de cazare, servire de masă, activităţi recreative, terenuri de sport, de tenis. Am avut o solicitare pentru un parc de aventură. Săptămâna viitoare semnăm un contract de finanţare pentru doi kilometri de pistă de biciclete pe Valea Bistrei. În plus, avem deţinători de ATV-uri, biciclete care se pot închiria. În ultimii doi ani, în zona Scaunul Domnului au fost organizate două maratoane care s-au bucurat de un foarte mare succes”, a precizat Lucreţia Cadar.

S-au deschis pârtiile de schi din Poiana Brașov

Pâriile de schi din Poiana Brașov se deschid pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunul. Turiștii sunt așteptați pe Masivul Postăvarul.

Stratul de zăpadă în Masivul Postăvarul măsoară 50 de centimetri. Schorii sunt așteptați pe pârtii începând cu 24 decembrie, fiind amenajate și pârtiile pentru începători. Allen Coliban, primarul Brașovului, a declarat că se lucrează pentru ultimele retușuri și îi așteaptă pe turiști în Poiana Brașov.

Pârtiile de schi din Poiana Brașov s-au deschis pe 24 decembrie

„Avem zăpadă suficientă, încă se lucrează la foc continuu pentru ultimele pregătiri, dar așteptăm toți românii, toți turiștii să vină în Poiana Brașov pentru schi de calitate”, a spus Allen Coliban.

Administratorul la domeniul Schiabil Poiana Brașov, Adrian Biriboiu, a precizat că stratul de zăpadă din punct de vedere al calității este excelent. Cu toate că săptămâna viitoare se anunță o încălzire ușoară.

