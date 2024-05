Județul Bihor are o nouă destinație turistică spectaculoasă la mai puțin de 30 de kilometri de Oradea: un circuit de cinci kilometri în comuna Drăgești, care poate fi parcurs la pas de turiști, anunță Consiliul Județean Bihor, potrivit jurnalul.ro.

Circuitul cuprinde două peșteri: Peștera Stracoș, amenajată și deschisă publicului larg, și Peștera Tășad, deschisă doar pentru speologie. Totodată, au fost amplasate două puncte de observare, locuri de popas, inclusiv un spațiu special amenajat în jurul Peșterii Stracoș, cu un pod suspendat și un traseu tip Via Ferrata de dificultate mică.

„Știm cu toții că județul nostru are un potențial turistic foarte important, iar Consiliul Județean Bihor și-a propus să îl valorifice. În acest sens, în parteneriat cu ANANP și cu primării, Consiliul Județean realizează mai multe proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii turistice. Județul nostru are o nouă peșteră vizitabilă la doar 30 de minute distanță de orașul Oradea. Acest lucru se întâmplă la 12 ani distanță de la amenajarea ultimei peșteri vizitabile din Bihor”, a precizat Mircea Mălan, vicepreședintele CJ Bihor.

Peștera Stracoș va putea fi vizitată începând de sâmbătă, 18 mai 2024. Pentru început, cei care doresc să o viziteze trebuie să se programeze telefonic. Prețurile pentru intrarea în Peștera Stracoș sunt de 20 de lei/adult și 15 lei/copil mai

mare de 5 ani. Pentru grupuri de peste 15 persoane, un bilet de intrare pentru un adult e de 15 lei și 5 lei pentru copii mai mari de 5 ani. Intrarea este gratuită pentru locuitorii comunei Drăgești și pentru toți copiii sub vârsta de 5 ani, precum și pentru persoanele cu handicap.

Peștera Stracoș este dotată cu un sistem de iluminare și monitorizare. În mai multe puncte din interior sunt montați senzori care măsoară nivelul de CO2, temperatură, umiditate și curenți. Totodată, la intrare există un sistem care contorizează intrările și ieșirile. Peștera este alimentată cu energie electrică verde 100%, de la panourile fotovoltaice amplasate în apropiere.

Valoarea totală a proiectului este 11.158.155,09 lei, cu TVA, 100% nerambursabilă.

Francezii exploreaza pesterile din Bihor

» O echipa de experti francezi a fost cooptata de catre CJ Bihor pentru a se alatura eforturilor specialistilor romani in vederea studierii si valorificarii mediului carstic bihorean.

In cadrul politicii de dezvoltare a turismului bihorean, CJ Bihor a lansat luna trecuta un proiect de amenajare si introducere in circuitul turistic a unui lant de pesteri din judetul Bihor, proiect intitulat “Deschidem Portile Bihorului”. Potrivit autoritatilor locale, “Consiliul Judetean se implica in dezvoltarea efectiva a turismului bihorean si in punerea in valoare a potentialului extraordinar de care dispune judetul Bihor. Ne-am propus sa promovam un turism prietenos fata de mediu, in armonie cu natura. Tocmai de aceea am invitat alaturi de noi specialisti atat din tara, cat si din strainatate pentru a ne asigura ca mediul carstic bihorean va fi pus in valoare fara sa fie distrus. Partenerii nostri din Franta au experienta implementarii unui asemenea proiect, si eu cred ca experienta lor ne poate fi de folos, astfel incat proiectul nostru sa fie o reusita”, a declarat Dumitru Voloseniuc, vicepresedintele CJ Bihor. Din echipa de specialisti francezi, care vor studia si vor evalua mediul carstic bihorean, fac parte Bernard Gely, istoric, arheolog la Serviciul Regional de Arheologie, specialist in studiul pesterilor ornate, din cadrul Directiei Regionale de Afaceri Culturale Rhône-Alpes; FranIoise Prud’Homme, responsabil al Muzeului Regional de Preistorie din Orgnac – Franta; Valérie Plichon, membru in biroul Comitetului Speologic Regional Rhône-Alpes si Marcel Meyssonnier, consilier de tehnica speologica la Directia Regionala de Tineret si Sport Rhône-Alpes.

Tot in acest proiect au mai fost cooptati specialisti de la Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea, ai Parcului Natural Apuseni, Institutului de Speologie Emil Racovita, Federatiei Romane de Speologie, Serviciului Salvamont-Salvaspeo Bihor si ai Universitatii din Oradea.

