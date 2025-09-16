Judecătorul respinge acuzațiile de terorism în cazul lui Luigi Mangione, acuzat de uciderea CEO-ului UnitedHealthcare

Judecătorul Gregory Carro a decis marți să respingă acuzațiile de terorism împotriva lui Luigi Mangione, bărbatul acuzat de uciderea CEO-ului UnitedHealthcare, Brian Thompson, într-o audiere premergătoare procesului la Manhattan Criminal Court. Mangione a apărut la tribunal purtând salopetă carcerară, în fața unui public numeros și a jurnaliștilor, în timp ce susținătorii săi s-au adunat în afara clădirii.

Judecătorul respinge acuzațiile de terorism în cazul lui Luigi Mangione

Acuzatul se confruntă cu procese separate, atât la nivel de stat, cât și federal, pentru crima comisă în decembrie anul trecut în fața unui hotel din Manhattan. În cazul statal, Mangione era vizat de 11 capete de acuzare, inclusiv pentru crimă și terorism, iar în cel federal riscă pedeapsa cu moartea. Judecătorul a stabilit însă că acuzațiile de terorism – omor calificat în scop terorist și omor de gradul doi ca infracțiune de terorism – sunt „legal insuficiente”, argumentând că nu există dovezi că Mangione ar fi intenționat să terorizeze publicul sau să colaboreze cu grupuri teroriste organizate.

CITEȘTE ȘI – Atac cibernetic masiv în Suedia: datele a 1,5 milioane de persoane, compromise

Mangione rămâne acuzat de alte nouă infracțiuni la nivel de stat, inclusiv omor de gradul doi și opt capete de acuzare legate de arme, și a pledat nevinovat. Biroul Procurorului din Manhattan a declarat că va continua procesul pe aceste capete de acuzare. Dezbateri privind admisibilitatea probelor obținute din rucsacul inculpatului, precum și posibila introducere a unui apel la starea de nebunie sau a dovezilor psihiatrice, vor începe la 1 decembrie.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.