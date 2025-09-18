Jose Mourinho revine spectaculos în Portugalia! „The Special One” a semnat cu Benfica

Antrenorul de 62 de ani se întoarce la clubul unde și-a început cariera, după mai bine de două decenii.

Jose Mourinho este noul antrenor al Benficăi, după ce Bruno Lage a fost demis în urma eșecului șocant cu Qarabag, scor 2-3, în debutul grupelor Ligii Campionilor. Legendarul tehnician portughez, în vârstă de 62 de ani, a ajuns la un acord pentru un contract pe două sezoane, valabil până în 2027.

Fabrizio Romano a confirmat în noaptea de miercuri spre joi că „The Special One” a bătut palma cu șefii clubului lusitan, urmând să fie prezentat oficial.

Benfica, echipa care l-a eliminat pe Mourinho din Liga Campionilor

Ironia sorții face ca Benfica să fie chiar formația care a eliminat-o pe Fenerbahce, fosta echipă a lui Mourinho, din play-off-ul Ligii Campionilor, în urmă cu doar trei săptămâni. Tehnicianul fusese demis atunci, după ce turcii au ratat accesul în grupe.

Acum, la scurt timp după despărțire, lusitanul revine pe banca „vulturilor”, echipă pe care o va conduce în cel puțin șapte meciuri din actuala ediție de Champions League.

Mourinho nu a mai antrenat în Portugalia din 2004, când cucerea Liga Campionilor cu FC Porto, performanță care i-a deschis drumul spre marile bănci ale Europei: Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United sau Tottenham.

Totuși, prima experiență ca antrenor principal a avut-o chiar la Benfica, în 2000, când a condus echipa timp de zece meciuri, înainte de a-și construi cariera impresionantă.

Acum, după mai bine de două decenii, „The Special One” revine la clubul unde totul a început, dar și la marea rivală a echipei cu care a scris istorie.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!