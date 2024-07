Joe Biden nu are simptome de Parkinson, declară medicul său personal, în ciuda zvonurilor privind vizitele repetate la Casa Albă ale unui neurolog renumit.

Președintele SUA, Joe Biden, nu prezintă semne ale bolii Parkinson, a explicat medicul său într-o scrisoare oficială, după speculațiile legate de prezența frecventă a specialistului la Casa Albă.

Zvonurile despre starea de sănătate a președintelui au crescut după prestația sa slabă în dezbaterea electorală cu Donald Trump. Democrații au descris acea apariție ca fiind „un dezastru neatenuat”, „o colapsare” și „un accident de mașină cu încetinitorul”.

Potrivit The New York Times, jurnalele vizitatorilor Casei Albe arată că doctorul Kevin Cannard, un neurolog specializat în tulburări de mișcare și expert în Parkinson, a fost la Casa Albă de opt ori din vara trecută până în primăvara acestui an.

Aceste vizite au alimentat speculațiile despre sănătatea președintelui.

Între timp, chiar și liderii democrați îi cer să se retragă din cursa prezidențială, relatează Sky News.