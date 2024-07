Joe Biden, președintele american în vârstă de 81 de ani, după dezbaterea ratată de acum câteva zile cu Donald Trump, încearcă și mai mult să își salveze candidatura de vocile care nu îi țin partea și să ofere în continuare încredere propriului partid și marilor donatori ca e apt să conducă America încă 4 ani.

Acesta susține că acele minute din dezbatere nu îl defineau, dar recunoaște ca are nevoie de mai multă odihnă, motiv pentru care și-a instruit personalul să nu îi programeze evenimente după ora 20.00.

La momentul actual, în sondajele de opinie, Trump este cu 6 puncte înaintea lui Biden, ceea ce nu îi face cinste președintelui american.

Într-un moment de apărare, Joe Biden a afirmat public următoarele:

Nu plec nicăieri! Am avut o seară proastă. Adevărul este că am ratat-o, am făcut o greșeală, dar am învățat de la tatăl meu, când ești doborât, ridică-te. Vom câștiga aceste alegeri. O să-l învingem pe Donald Trump ca în anul 2020. Dar avem nevoie de voi toți pentru a face asta.

