Preşedintele american Joe Biden a declarat miercuri că SUA „nu vor tolera niciun atac” împotriva cetăţenilor săi, după atacul soldat cu 10 morţi şi peste 35 de răniţi comis în noaptea de Anul Nou în oraşul New Orleans.

„Nimic nu justifică violenţa de niciun fel şi nu vom tolera niciun atac împotriva populaţiei ţării noastre”, a spus preşedintele american într-un comunicat.

La rândul său, preşedintele ales al SUA, Donald Trump, a făcut o legătură între imigraţia ilegală şi atacul cu vehicul care a provocat morţi şi răniţi miercuri la New Orleans.

„Când spun că infractorii care sosesc (în ţară) sunt mult mai răi decât infractorii pe care îi avem în ţara noastră, această declaraţie a fost respinsă iar şi iar de către democraţi şi de ‘Fake News Media’, dar s-a dovedit a fi adevărată”, a spus republicanul pe reţeaua sa Truth Social.

Bărbatul care a intrat cu un vehicul în mulţime în noaptea de Anul Nou la New Orleans a fost ucis de poliţişti, a anunţat miercuri Biroul Federal de Investigaţii (FBI), adăugând că incidentul este considerat un „act de terorism”, notează dpa.

Cel puţin 10 persoane au murit şi peste 35 au fost spitalizate în urma incidentului produs în „Cartierul Francez”.

„În această dimineaţă, un individ a intrat cu un vehicul în mulţime pe strada Bourbon din New Orleans, ucigând un anumit număr de persoane şi rănind alte zeci. Acesta a fost apoi implicat într-un schimb de focuri cu forţele de ordine şi acum este mort”, se arată în comunicatul FBI.

În cadrul unei conferinţe de presă, poliţia a descris acţiunile şoferului drept un „comportament vădit intenţionat”.

Majoritatea victimelor, conform informaţiilor iniţiale, sunt locuitori din New Orleans şi doar câteva dintre ele sunt turişti.

Atacatorul a împuşcat şi doi ofiţeri de poliţie, ambii aflându-se în spital în „stare stabilă”.

Deocamdată nu au fost făcute publice informaţii despre identitatea atacatorului.

Autorul atacului armat din New Orleans este mort

Autorul atacului comis miercuri cu ajutorul unui vehicul în oraşul american New Orleans este mort, au informat două posturi de televiziune americane, citând surse din cadrul poliţiei, potrivit The Times.

Suspectul, care a intrat cu o camionetă în mulţimea adunată într-un cartier turistic din New Orleans pentru a sărbători Anul Nou, a murit, a declarat pentru CNN un oficial al forţelor de ordine, după atacul soldat cu cel puţin 10 morţi şi 30 de răniţi.

FBI a anunţat că anchetatorii au descoperit un posibil dispozitiv exploziv improvizat la locul atacului cu vehicul din „Cartierul Francez” din New Orleans, o zonă turistică extrem de populară pentru marcarea Anului Nou.

