Jayson Papeau a revenit în SuperLiga! Francezul a semnat cu Unirea Slobozia după aventura în Qatar

Fostul mijlocaș al Rapidului revine în România și va îmbrăca tricoul uneia dintre revelațiile începutului de sezon.

Jayson Papeau, mijlocaș francez în vârstă de 29 de ani, a revenit în SuperLiga, la aproape un an după despărțirea de Rapid. Liber de contract, fotbalistul a semnat cu Unirea Slobozia, echipă aflată pe locul 6 după 11 etape.

În sezonul trecut, Papeau a evoluat în liga a doua din Qatar, la Al-Markhiya, unde a bifat 14 partide, marcând 7 goluri și oferind 4 pase decisive. Totuși, francezul nu s-a acomodat în Golf și a preferat să revină în România.

Marian Nohai: „Totul e parafat, îl așteptăm joi în țară”

Transferul a fost confirmat de Marian Nohai, directorul sportiv al Unirii Slobozia:

„De 3 săptămâni am discutat. Luni a semnat, totul e parafat, îl așteptăm joi să vină în țară. A contat mult situația noastră actuală din campionat în alegerea lui.”

Papeau a fost unul dintre cei mai spectaculoși jucători străini din România în ultimii ani. La Rapid, între 2022 și 2024, mijlocașul a jucat 66 de meciuri, cu 7 goluri și 7 pase decisive. În toamna anului trecut a fost însă pus pe liber, imediat după venirea lui Marius Șumudică pe banca giuleștenilor.

Înainte de aventura din Giulești, francezul a evoluat pentru echipe precum Le Mee, Sainte-Genevieve, Amiens, Chambly Oise și Warta Poznan, club de la care a fost transferat de Rapid.

Posibil debut cu Universitatea Craiova

Deși aduce un plus evident la nivel ofensiv pentru Slobozia, francezul nu este încă pregătit fizic. Sunt șanse reduse să fie folosit în partida cu Dinamo, însă pauza competițională de două săptămâni îi va oferi timp pentru a se integra.

Debutul său oficial pentru Unirea Slobozia ar putea avea loc pe 18 octombrie, în deplasarea cu Universitatea Craiova.

