Jaqueline Cristian, revenire fabuloasă la Wuhan! Românca a eliminat-o pe Kessler după un prim set dramatic

Sportiva din România a trecut în trei seturi de americanca McCartney Kessler și s-a calificat în turul al doilea la WTA 1000 Wuhan.

Jaqueline Cristian, victorie spectaculoasă după aproape trei ore de joc

Jaqueline Cristian a început perfect turneul WTA 1000 de la Wuhan, reușind o revenire de senzație în primul tur, după ce a pierdut dramatic primul set. Românca a învins-o pe americanca McCartney Kessler (locul 33 WTA) cu scorul 6-7 (6), 6-0, 6-3, la capătul unei partide ce a durat două ore și 43 de minute.

Kessler a dominat startul meciului și a condus cu 3-0 după primele trei game-uri, însă Jaqueline a găsit rapid ritmul și a întors spectaculos, reușind cinci game-uri consecutive. Deși a servit pentru set, Cristian nu a putut închide manșa, iar americanca s-a impus în tiebreak, cu 8-6, profitând de micile ezitări ale româncei.

Setul secund, recital al româncei

După un prim act intens, Jaqueline Cristian a revenit spectaculos, controlând total jocul în setul secund. A câștigat cu 6-0, impunându-se la toate capitolele – agresivitate, precizie și ritm – fără să-i permită adversarei să mai câștige vreun game.

În decisiv, echilibrul s-a reinstalat până la 3-3, moment în care sportiva noastră a făcut primul break, confirmându-l imediat pe propriul serviciu. La 5-3, Jaqueline a avut 40-0, dar Kessler a revenit temporar în game, fără să poată evita înfrângerea.

Cristian a închis meciul cu calm și determinare, obținând o victorie de moral și o calificare meritată în turul al doilea.

Următorul adversar: Elena Rybakina, favorita numărul 8

După succesul de azi, Jaqueline Cristian o va înfrunta pe Elena Rybakina, favorita numărul 8 a competiției, care a beneficiat de tur liber în prima rundă. Meciul va conta pentru un loc în optimile turneului de la Wuhan.

În aceeași zi, va evolua și Sorana Cîrstea, cealaltă reprezentantă a României la competiția din China. Ea o va întâlni pe Jelena Ostapenko (locul 25 WTA), care conduce cu 4-1 la meciurile directe. Singura victorie a Soranei împotriva letonei a fost obținută la Wimbledon, în 2023.

Câștigătoarea acestui duel o va înfrunta ulterior pe învingătoarea partidei dintre Emma Navarro și Shuai Zhang. Dacă Sorana va trece de primele două tururi, o așteaptă probabil un duel cu Coco Gauff în optimi.

