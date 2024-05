Investitorii străini au injectat anul trecut un total de 4,25 miliarde de dolari în economia ucraineană, potrivit Băncii Naționale a Ucrainei. Această cifră este mai mare decât cea înregistrată în anii relativ pașnici din 2016-2017, potrivit ministrului Economiei din Ucraina, Yulia Svyrydenko.

Cele mai mari investiții în Ucraina sunt realizate de companiile autohtone și afacerile străine care operează deja pe piața noastră. Multe dintre aceste afaceri participă de ieri la Ziua Investițiilor de la Kiev. Munca lor în Ucraina este un exemplu clar că războiul nu este un embargo asupra investițiilor, iar Ucraina nu este o zonă totală roșie.

Și bineînțeles, mai avem mult de lucru în viitor, deoarece volumele actuale sunt la jumătate față de cele dinainte de război. Pentru a atrage investiții mai activ, am ales câteva sectoare strategice în care vedem cele mai mari perspective de creștere: energie, agro-procesare, transport, logistică, IT și digitalizare, materiale critice și procesare.

Pentru investitori, oferim o gamă largă de instrumente de asistență, inclusiv asigurări împotriva riscurilor de război, dezvoltarea parcurilor industriale, sprijinirea proiectelor cu investiții semnificative. Și, desigur, avem Cadrul de Investiții din Ucraina (UIF) în cadrul programului Facilitatea pentru Ucraina. Anticipăm că implementarea sa va duce la atragerea de până la 40 de miliarde EUR de investiții de stat și private.

Primele programe de sprijinire a afacerilor din cadrul UIF vor fi anunțate în curând. Între timp, se pot face pregătiri pentru proiecte.

Este o onoare deosebită că ieri evenimentul a fost deschis de partenerii noștri de încredere — Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Ucraina, Bridget Brink, și Administratorul adjunct al USAID Isobel Coleman. Încă o dată, am mulțumit poporului american pentru sprijinul acordat și pentru pachetul de asistență alocat de 61 de miliarde de dolari, pe care Ucraina îl aștepta cu nerăbdare. În acești doi ani, am simțit în mod constant sprijinul de încredere al Statelor Unite – sprijin pentru sectorul nostru privat, aproape 380 de milioane de dolari în 2023 pentru a sprijini sectorul agricol și aproximativ 1 miliard de dolari direcționat anul trecut pentru a sprijini sistemul energetic.

Partenerii și-au anunțat intenția de a mobiliza resurse suplimentare pentru a sprijini sectorul energetic pentru a se asigura că Ucraina este pregătită pentru iarna viitoare.

Aș dori să-mi exprim recunoștința pentru asigurarea de astăzi că Statele Unite vor continua să ajute Ucraina să devină un partener egal și autosuficient, astfel încât investitorii americani și străini să poată veni pe piața noastră.

Războiul din Ucraina a speriat investitorii străini. România putea să aibă tranzacții imobiliare record în 2022

Dacă nu ar fi pornit războiul din Ucraina, care a speriat investitorii străini, am fi avut tranzacții record pe piața imobiliară din România, consideră Eduard Uzunov, președinte și fondator Regatta Real Estate.

„Anul 2022 a fost plin de provocări, de la criza postpandemică și până la războiului pornit în februarie 2022. Mulți investitori străini s-au retras din regiune. Totuși, noi am reușit să încheiem o tranzacție record a vânzării terenului din Primăverii cu suma de 5.980 Euro/ mp, cel mai scump teren vândut în România. În același timp, am negociat și am încheiat o tranzacție cu un teren în valoare de 7 milioane de euro în zona Barbu Vacarescu, unde se va dezvolta proiectul One City Club. La sfârșitul anului 2022 s-a semnat și One Plaza Athenee din strada Clemenceau, o clădire în construcție unde va funcționa un hotel, cu o valoare de 13 milioane de euro. Aceste tranzacții demonstrează că investițiile imobiliare rămân în topul preferințelor investitorilor”, ne-a declarat Eduard Uzunov.

