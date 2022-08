Italienii care au ajuns la Craiova, deși voiau la Cracovia, se simt bine în România

Italienii care au aterizat acum câteva zile la Craiova, deși voiau la Cracovia, se simt foarte bine în România, în vacanța pe care o au aici.

Echipa Aeroportului Internaţional Craiova i-a contactat pe italienii care doreau să ajungă în vacanţă la Cracovia, dar au aterizat la Craiova, aceştia spunând că, în ciuda incidentului, vacanţa lor „merge foarte bine”.

„Aventura lui Massimo şi Paola a devenit cunoscută odată cu aterizarea lor la Craiova în loc de Cracovia. Cei doi pasageri au avut ‘norocul’ să ajungă în capitala Băniei deşi ei au decolat de la Bologna cu gândul să viziteze Cracovia, în Polonia.

Echipa Aeroportului Internaţional Craiova i-a contactat pentru a le transforma experienţa lor în România într-una de neuitat”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Aeroportului Internaţional Craiova, potrivit agerpres.ro.

Conform sursei citate, Paola a dat asigurări că vacanţa în România „merge foarte bine”.

„Oricum, vacanţa noastră merge foarte bine, descoperim o ţară frumoasă. Totul merge bine din fericire, am avut noroc că am ajuns aici în frumoasa voastră Românie pe care o descoperim încetul cu încetul”, a spus Paola, potrivit aceleiaşi surse.

Un cuplu din Italia a trăit șocul vieții. În loc să aterizeze în Polonia, la Cracovia, aceștia au aterizat în România, la Craiova. Cum a fost posibil acest lucru?

Imaginați-vă scena. Plecați în vacanță, în Polonia, în frumosul oraș Cracovia, unde vă așteaptă și prietenii. Și, imediat ce cobori din avion, pe aeroport, te trezești la peste o mie de kilometri distanță, la Craiova, în România, lângă București, scrie Gazzettino del Chianti.

Poate părea o glumă, dar nu este. Este o poveste adevărată.

Povestea cuplului buclucaș

Iubitul Paolei, o locuitoare din Quarate, în comuna Bagno a Ripoli, a mers la o cunoscută agenție de turism din Florența pentru a cumpăra două bilete de avion spre Cracovia (Polonia), unde îi așteptau niște prieteni.

În schimb, aceștia au plecat de pe aeroportul din Bologna și au ajuns la Craiova (România). La început cei doi au încercat să o ia ca pe o glumă, dar apoi, s-au supărat puțin.

Acest lucru s-a întâmplat din cauza asemănării celor două nume. Paola povestește și de ce nu li s-a părut ciudat.

„Naivi fiind, am crezut că acesta este numele orașului scris în poloneză. Am avut încredere în el și ne-am continuat călătoria cu calm. Când am coborât la aeroport și ne-am dat seama că ne aflam în România”, a fost un șoc, spun aceștia.

„În primă fază am început să înjurăm, dar, apoi, ne-am consolat cu ideea”, continuă aceștia.

Acum, cei doi se află la Craiova, unde s-au cazat la un hotel și încearcă să se organizeze pentru zilele viitoare.

