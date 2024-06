Istvan Kovacs, făcut praf după partida Cehia – Turcia

De altfel, arbitrul român a fost implicat într-o altercație cu căpitanul Cehiei după meciul acesteia cu Turcia, iar fotbalistul i-a adresat cuvinte dure arbitrului român.

Cehia a suferit o înfrângere în ultimul meci din faza grupelor, 1-2 împotriva Turciei, iar Kovacs a acordat nu mai puțin de 18 cartonașe galbene și un cartonaș roșu în acea partidă. În minutul 20 al meciului, Kovacs i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Barak, eliminându-l. La finalul meciului, jucătorii cehi au creat un incident pe teren, iar în contextul tensiunilor ridicate, Chory a primit și el cartonașul roșu, iar căpitanul echipei Cehia a fost avertizat cu cartonașul galben.

La finalul meciului, Thomas Soucek a criticat dur pe Istvan Kovacs, făcându-l îngâmfat. Căpitanul naționalei Cehiei l-a acuzat pe arbitrul român de exces de zel și a sugerat că deciziile acestuia ar fi influențat negativ rezultatul partidei.

Este un lucru grozav că arbitrii vorbesc doar cu căpitanii. Dar am avut o discuție cu căpitanul Turciei, la final, și am convenit că acest arbitru a fost atât de îngâmfat încât nici nu a vrut să discute cu căpitanii. El a vrut să fie omul meciului, ceea ce e regretabil. Este păcat, dar nu este vorba doar de asta. Nu am rezolvat bine situațiile la ambele goluri și acolo se decid jocurile. Am fost surprins să văd cât de diferite au fost toate deciziile luate în acest meci. De fiecare dată când turcii cădeau la pământ era fault… e clar când văd că se fluieră totul. Am auzit că golul lui Kuchta trebuia validat. Poate cineva va crede că ne căutăm scuze, dar sunt momente care afectează întregul meci,

declarat Thomas Soucek.