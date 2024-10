Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a organizat Gala Topul Firmelor din Sectorul 6, eveniment dedicat recunoașterii celor mai performante companii din această zonă a Capitalei. Evenimentul a avut loc în Aula „Carol I” a Palatului CCIB, reunind manageri de top, reprezentanți ai administrației locale și ai instituțiilor de stat.

În cadrul evenimentului, Iuliu Stocklosa, președintele CCIB, a subliniat importanța inovației și productivității în menținerea competitivității firmelor, într-un context economic plin de provocări.

„Dincolo de statistica rece si de cifrele seci, sunt de netăgăduit ritmul alert al vieții economice a Capitalei, concurența puternică și nevoia de reinventare. Anul acesta, la nivelul sectorului 6 premiem 3.111 firme, respectiv 34,3% din cele care au îndeplinit criteriile de eligibilitate la nivelul acestei unități administrativ-teritoriale. Îmi face plăcere să subliniez că 32,3% dintre companiile premiate la nivelul acestui sector s-au calificat și la etapa pe municipiu a Topului”.

El a precizat că 3.111 firme din Sectorul 6, adică 34,3% dintre cele eligibile, au fost premiate, iar dintre acestea, 32,3% s-au calificat și la etapa municipală a Topului Firmelor din București. De asemenea, 116 firme din Sectorul 6 au primit trofeul de excelență pentru clasarea pe primele trei locuri timp de cinci ani consecutivi.

Pe domenii de activitate, cele mai multe companii premiate activează în servicii (38,7%), urmate de cele din comerț (29,5%) și industrie (11,5%).

Paul Moldovan, administrator public al Sectorului 6, a menționat eforturile Primăriei de a sprijini mediul de afaceri prin simplificarea administrativă și digitalizarea proceselor:

„Sectorul 6, fiind un sector eminamente rezidențial, fără acces la Centrul Vechi al Capitalei, trebuie să aibă și o viață economică, deoarece nicio comunitate nu poate să supraviețuiască fără resurse la buget care să sprijine proiectele de investiții. De aceea, noi, Primăria Sectorului 6, am încercat să reînnodăm un mod de comunicare cu mediul de afaceri și am încercat să fim prezenți în viața economică a companiilor din acest sector, venind chiar și cu politici în acest sens, precum: simplificări administrative, digitalizarea unor procese și a relației cu mediul de afaceri. Astfel am reușit să apropiem administrația publică de mediul de afaceri din sector”.

De asemenea, Gheorghe Bogdan, secretar general adjunct al Ministerului Economiei, a felicitat companiile pentru contribuția lor la economia locală, subliniind necesitatea atragerii de noi investiții în sector.

„Este necesar să atragem și să stimulăm cât mai mulți investitori în zona Sectorului 6 deoarece

fiecare Primar și fiecare administrație publică își dorește să atragă cât mai multe fonduri, pentru a

putea dezvolta comunitățile pe care le administrează. Felicit toate companiile din Sectorul 6 pentru importanța lor economică și felicit Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București pentru activitatea de susținere a acestor companii”.

Pe lângă premiile acordate companiilor, CCIB a oferit trofee speciale pentru echipele din mediul public și privat care s-au remarcat prin eforturile lor de-a lungul anului.