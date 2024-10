Pancu a fost judecat azi pentru gestul șocant din meciul cu Elveția! Care a fost decizia luată de Comisia Tehnică

Selecționerul U21, Daniel Pancu, și-a cerut scuze în fața Comisiei Tehnice pentru comportamentul său, iar FRF a decis să-l sancționeze financiar, dar îl păstrează în funcție.

Miercuri, Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal (FRF) s-a reunit pentru a analiza comportamentul selecționerului echipei naționale U21, Daniel Pancu, în meciul câștigat de România împotriva Elveției, scor 3-1. În timpul acelui meci, Pancu a avut un gest necontrolat, sărind la arbitru, un incident care a atras critici și a pus presiune pe Federație pentru a lua măsuri.

Pancu a fost prezent la ședința Comisiei, însoțit de secunzii săi, Lucian Sânmărtean și Răzvan Rotaru. De la început, selecționerul și-a asumat comportamentul, recunoscând că a greșit grav și exprimându-și regretele. „Am greșit, am spus-o și imediat după meci, o susțin și aici, în fața dumneavoastră. Îmi pare rău, am acționat doar în interesul echipei naționale, însă pentru ceea ce am făcut îmi prezint scuze”, a declarat Pancu.

Decizia Comisiei Tehnice în cazul Pancu

După analizarea situației, Mihai Stoichiță, președintele Comisiei Tehnice, a explicat că toți membrii comisiei au fost de acord că Pancu a greșit, însă au considerat că nu este necesară demiterea acestuia. În schimb, s-a propus o sancțiune financiară. Stoichiță a declarat pentru GOLAZO.ro: „Toți cei prezenți acolo au fost de acord că Pancu a greșit. E clar că va trebui să plătească. Tocmai de aceea voi merge la președintele Răzvan Burleanu cu o propunere de sancțiune financiară pentru Pancu”.

Întrebat dacă s-a pus problema demiterii, Stoichiță a adăugat: „Părerea celor prezenți, în unanimitate, a fost că trebuie să primeze meritul sportiv. Echipa națională a reușit să se califice la turneul final, deși poate că nu era favorită să câștige grupa”. Pancu a condus echipa U21 spre calificare la Euro 2024, devansând Finlanda, Elveția, Albania, Muntenegru și Armenia.