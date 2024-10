Numărul companiilor din România a crescut semnificativ în ultimele trei decenii, de la aproximativ 297.000 în 1994 la circa 784.000 la sfârșitul anului 2022, conform declarațiilor lui Florin Dragu, șef serviciu la Direcţia de stabilitate financiară din cadrul Băncii Naţionale a României (BNR).

Cu toate acestea, economia națională continuă să se confrunte cu o problemă structurală importantă – subcapitalizarea unui număr mare de firme, care reprezintă un potențial risc pentru stabilitatea economică.

Dragu a subliniat că la sfârșitul lui 2022, aproximativ 238.000 de firme prezentau capitaluri negative, având datorii mai mari decât activele totale, o situație ce poate genera riscuri economice majore.

„Vedem şi vulnerabilităţi structurale care persistă în economia românească, iar prima este legată de subcapitalizarea unui număr important de companii. Aici numărul de companii cu capitaluri negative se menţine la valori ridicate. La finalul anului 2022 erau circa 238.000 de firme cu capitaluri negative, adică nivelul datoriilor era mai mare decât cel al activelor totale. Această categorie de companii poate genera riscuri importante”, a spus Dragu, potrivit Ziarului Financiar.

Piața românească nu duce lipsă nici de companii de succes

Deși există această vulnerabilitate, au fost identificate și 2.642 de companii de succes, reprezentând 13% din corporații și 10% din IMM-uri.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței IMM Club „Secretele antreprenorului de succes: Information is the new oil”.