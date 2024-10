Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va pune, în total, la dispoziţia populaţiei, până la finalul acestui an, un volum de circa două milioane de metri cubi de lemn pentru foc, informează joi instituţia.

În primele nouă luni ale anului, unităţile din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva au vândut populaţiei 1.312.661 metri cubi lemn pentru foc, la un preţ mediu de vânzare de 282 lei/metru cub, fără TVA, apropiat de preţul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

La nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva există în prezent, atât în depozite permanente, cât şi în platformele primare de la locul recoltării, circa 500.000 metri cubi lemn pentru foc care poate fi achiziţionat de populaţie.

Lucrările de recoltare a lemnului, ca urmare a efectuării operaţiunilor culturale şi a tăierilor de regenerare, continuă şi în această perioadă, astfel încât în acest an se estimează că unităţile din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva vor pune la dispoziţia populaţiei, în total, peste două milioane metri cubi de lemn pentru foc, precizează Romsilva.

Preţurile lemnului pentru foc vândut de ocoalele silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva variază, în principal, în funcţie de specie, sortiment şi locul de livrare, şi în majoritatea cazurilor este cel practicat la locul recoltării.

Se poate asigura și transportul, secționatul sau despicatul lemnelor

Romsilva menţionează că unele ocoale silvice din structura RNP – Romsilva pot asigura la cerere, contracost, transportul lemnului la domiciliu precum şi alte servicii, precum secţionatul sau despicatul. De asemenea, la unele subunităţi se comercializează şi lemn de foc vrac, în saci şi lemn paletizat.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează circa 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile ţării, şi asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate.

Toate pădurile proprietatea publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.

De asemenea, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează 22 de parcuri naţionale şi naturale, cu o suprafaţă cumulată de peste 850.000 de hectare, precum şi 12 herghelii de stat.

Ministrul Mediului cere Romsilva să renunțe la prețurile ridicate pentru lemn și să colaboreze mai bine cu industria mobilei

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a cerut companiei de stat Romsilva să renunțe la strategia de a vinde lemnul la prețuri ridicate producătorilor de mobilă.

Într-un mesaj video, Mircea Fechet a exprimat dezamăgirea sa după vizitele efectuate în fabricile de mobilă și în curțile producătorilor de case din lemn.

„Industria mobilei din România arată mai bine astăzi și cred că România poate deveni un jucător important și din acest punct de vedere. Am fost însă dezamăgit când am vizitat producători români – și am fost în multe fabrici – și plimbându-mă prin curtea unui productor de case din lemn nici măcar nu s-a plâns doar în legătură cu prețul. Nu putem spune noi la minister cu ce preț să vândă Romsilva și un producător privat, dar s-a plâns legat de calitatea lemnului și de timpul de livrare.”, a declarat ministrul.

