Israelul plănuiește să o rețină pe Greta Thunberg în „condiții de nivel terorist” după plecarea flotilei spre Gaza

Ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, pregătește un plan prin care activiștii care încearcă să spargă blocada asupra Fâșiei Gaza, printre care se numără și Greta Thunberg, să fie reținuți în „condiții de nivel terorist”, potrivit cotidianului Israel Hayom.

Cea mai mare flotilă de solidaritate

Activista suedeză Greta Thunberg a plecat duminică din Spania, alături de actorul Liam Cunningham (Game of Thrones), fosta primăriță a Barcelonei Ada Colau și alte personalități, în ceea ce este prezentat drept „cea mai mare misiune de solidaritate din istorie”.

Zeci de alte nave urmează să ridice ancora din Tunisia și din alte porturi mediteraneene pe 4 septembrie, ca parte a „Global Sumud Flotilla”, o inițiativă simbolică ce vizează spargerea asediului asupra Gazei și atragerea atenției asupra crizei umanitare din teritoriu.

Planul Israelului: detenție dură și confiscarea navelor

Conform relatărilor, Ben-Gvir intenționează să îi propună premierului Benjamin Netanyahu ca activiștii să fie trimiși în centrele de detenție Ktzi’ot și Damon, unde sunt aplicate regimuri dure, rezervate de obicei suspecților de terorism.

Planul ar include și confiscarea navelor pentru a crea o „forță maritimă de poliție”. Persoane din apropierea ministrului ar fi declarat pentru Israel Hayom:

„După câteva săptămâni la Ktzi’ot și Damon, le va părea rău că au venit aici. Trebuie să le tăiem pofta de a mai încerca.”

Reacția Gretei Thunberg

Înainte de plecarea din Barcelona, Thunberg a declarat pentru Press TV că scopul flotilei este „de a livra ajutor umanitar și de a sparge blocada ilegală a Israelului asupra Gazei, pentru a deschide un coridor umanitar”.

Peste 26.000 de persoane s-ar fi înscris simbolic pentru a susține această misiune.

Activista a respins acuzațiile de antisemitism:

„Nu este antisemit să spui că nu ar trebui să bombardăm oameni, că nimeni nu ar trebui să trăiască sub ocupație și că toți ar trebui să aibă dreptul la libertate și demnitate, indiferent cine sunt.”

Reacția Israelului și contextul conflictului

Autoritățile israeliene au subliniat că blocada navală asupra Gazei este menită să prevină introducerea de arme către Hamas și alte grupări. Totodată, Israelul acuză activiștii de încercarea de a provoca „spectacole mediatice”, susținând că există modalități legale de a trimite ajutor umanitar.

În iunie, Thunberg a participat la o altă flotilă, dar nava a fost interceptată de marina israeliană la 185 km de Gaza și escortată spre portul Ashdod. Activista a susținut ulterior că grupul a fost „răpit în apele internaționale”, afirmație ironizată de oficialii israelieni.

Critici internaționale

Situația a atras atenția liderilor politici, inclusiv a fostului președinte american Donald Trump, care a comentat ironic:

„Cred că Israelul are destule probleme fără să o răpească pe Greta Thunberg. Este o persoană tânără și furioasă… Ar trebui să meargă la un curs de management al furiei.”

În pofida criticilor, Thunberg și ceilalți activiști afirmă că nu vor renunța la încercările de a sparge blocada asupra Gazei și de a atrage atenția asupra situației umanitare din teritoriu.