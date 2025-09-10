Armata israeliană a anunțat marți că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, după declanșarea la Ierusalim a sirenelor de raid aerian auzite de jurnaliști ai AFP, potrivit L”Orient Today.

Atacul a fost revendicat de rebelii houthi, care controlează zone întinse din Yemen.

Insurgenții susținuți de Iran au declarat că au vizat ‘mai multe ținte sensibile din jurul Ierusalimului’ cu ajutorul unei rachete balistice.

De asemenea, au raportat atacuri cu drone care au vizat aeroportul Ramon și regiunea Eilat din sudul Israelului.

De la începutul războiului din Gaza, declanșat de atacul mișcării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023, rebelii houthii și-au intensificat atacurile asupra Israelului și a navelor comerciale legate de acesta în largul coastei Yemenului, afirmând că acționează în solidaritate cu palestinienii.

